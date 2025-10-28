क्या नेहल का सिर्फ खेल के लिए था बसीर अली से रिश्ता? बाहर आकर करेंगी एक्सप्लोर? दिया ये जवाब

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस' में नेहल और बसीर की दोस्ती का कुछ अलग ही रंग देखने को मिल रहा था. ये दोनों तो घर इसे दोस्ती कहते रहे, लेकिन घरवालों को ये प्यार की शुरुआत लगी.ट्विस्ट तो तब आया जब ये दोनों एक साथ डबल एविक्शन में घर से बेघर हो गए.ऐसे में बाहर आते ही जब नेहल से पूछा गया कि क्या घर से बाहर होने के बाद उनका रिश्ता बसीर से चलता रहेगा.इस पर नेहल ने ऐसा जवाब दिया कि वो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

जब मैं डॉर्क जोन में थी तो...

नेहल ने जवाब देते हुए कहा कि 'मेरे साथ घर में दो चीजें एक साथ हो रही थीं. बतौर ह्यूमन बीइंग ये काफी कन्फ्यूजिंग था. जब फरहाना सबसे अलग हो गई थी तो मुझे लगा कि उसकी हेल्प करनी चाहिए. क्योंकि मैं खुद को उसकी बड़ी बहन की तरह देखती थी.लेकिन में खुद को हेल्पलेस और दुखी महसूस कर रही थी. मैं वहां जाना चाहती थी, साथ में ऐसा भी फील हो रहा था कि मैं डॉर्क जोन में जा रही हूं.बसीर मेरे हमेशा साइड खड़ा हुआ था. वो देख रहा था और वहां से मुझे बाहर निकालने में मदद की.उसने मुझे चियर किया. तो जब मैं डॉर्क जोन में थी तो बसीर ही था जिसने मुझे उससे बाहर निकाला.'

बसीर से रिश्ते पर बोलीं नेहल

जब नेहल से पूछा गया कि क्या शो के बाद वो एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे? इसके जवाब में नेहल ने कहा- 'मैं ऐसी इंसान हूं कि फ्लो के साथ जाती हूं. हम लोग शुरुआत से दोस्त थे. जब मेरी अभिषेक से चिकन पर फाइट हुई तो बसीर मेरे साथ खड़ा था और उसके बाद भी. हम लोगों के कुछ चीजों में डिफरेंसेस थे.लेकिन, एक अच्छे दोस्त की तरह हम लोग हमेशा एक साथ आए.'

मैं उसे बतौर इंसान...

इसके साथ ही नेहल ने कहा कि हां घर में एक कनफाइंड माहौल था. लेकिन, दोस्ती हमेशा से थी हम दोनों की. रही बात बाहर एक्सप्लोर करने की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं उसे बतौर इंसान और जानना चाहती हूं. वैसा नहीं जैसा बसीर घर में था.