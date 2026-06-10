/Netflix का नया गेम प्लान: फिल्मों और वेब सीरीज के बाद अब रियलिटी शोज पर बड़ा दांव?

Netflix Reality Shows Game Plan: नेटफ्लिक्स का नया दांव नेटफ्लिक्स को हम सब लंबे समय से सिर्फ बढ़िया फिल्मों और धमाकेदार वेब सीरीज के लिए जानते आए हैं. लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म अपनी पुरानी रणनीति को पूरी तरह बदल रहा है. भारतीय बाजार में जिस तरह से दूसरी कंपनियों से मुकाबला बढ़ रहा है, उसे देखते हुए नेटफ्लिक्स अब रियलिटी शोज पर अपना ध्यान लगा रहा है. इसी सिलसिले में कंगना रनौत का फेमस रियलिटी शो ‘लॉक अप सीजन 2’ आने वाली 27 जून से शुरू होने जा रहा है, जिसे कंपनी का एक बहुत बड़ा और सोचा-समझा कदम माना जा रहा है.
इससे साफ पता चलता है कि नेटफ्लिक्स अब सिर्फ लिखी-लिखाई कहानियों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो ऐसे शोज लाना चाहता है जिनसे दर्शक सीधे जुड़ सकें और रोज होने वाले ड्रामे का हिस्सा बन सकें. रियलिटी शोज का असली जादू किसी भी रियलिटी शो की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो ऑडियंस के साथ एक सीधा और मजबूत कनेक्शन बना लेता है. आम तौर पर जब हम कोई फिल्म या वेब सीरीज देखते हैं, तो वो एक बार खत्म होने के बाद दिमाग से उतर जाती है. इसके उलट रियलिटी शोज में हर दिन एक नया मोड़, नया ड्रामा और नया हंगामा देखने को मिलता है.
यही वजह है कि लोग इन शोज से बहुत लंबे समय तक बंधे रहते हैं. नेटफ्लिक्स के लिए ये बदलाव फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे लोग ऐप पर ज्यादा वक्त बिताएंगे. ‘लॉक अप’ जैसे शो में लड़ाई-झगड़े, जज्बात और असली चेहरे सामने आते हैं, जो लोगों को बार-बार शो देखने के लिए खींच लाते हैं. भारतीय दर्शकों की पसंद भारत में रियलिटी शोज का बाजार हमेशा से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है. टेलीविजन के इतिहास में ‘बिग बॉस’, ‘इंडियन आइडल’ और ‘डांस इंडिया डांस’ जैसे शोज ने सालों तक लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है और आज भी कर रहे हैं.
अब यही पुराना टीवी वाला ट्रेंड डिजिटल यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी तेजी से देखने को मिल रहा है. नेटफ्लिक्स भारतीय दर्शकों के इस मिजाज को बहुत अच्छे से समझ चुका है, इसलिए वो अपने कंटेंट की लिस्ट में बदलाव कर रहा है. कंपनी जानती है कि भारत जैसे बड़े देश में सिर्फ विदेशी फिल्में दिखाकर काम नहीं चलने वाला, बल्कि यहां के लोगों की देसी पसंद का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है. ‘लॉक अप सीजन 2’ से बड़ी उम्मीदें इस पूरे बदलाव में एक बेहद जरूरी हिस्सा माना जा रहा है. इस शो के पहले सीजन को अपने विवादों और जबरदस्त ड्रामे की वजह से लोगों के बीच खूब पॉपुलैरिटी मिली थी.
अब इसके दूसरे सीजन से मेकर्स और प्लेटफॉर्म को उम्मीद है कि ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजेदार होने वाला है. इस तरह के शोज दर्शकों को सिर्फ कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं परोसते, बल्कि उनके सामने असली जिंदगी का टकराव और ड्रामा लाकर रख देते हैं. यही असली ड्रामा नेटफ्लिक्स के लिए पासा पलटने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इससे लोग प्लेटफॉर्म पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे. ओटीटी की आपसी टक्कर आजकल अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच जो कड़ी टक्कर चल रही है, वही इस बड़े बदलाव की सबसे बड़ी वजह है.
इस समय मार्केट में ऑडियंस के पास अमेजन प्राइम वीडियो, जियोहॉटस्टार, जी5, सोनीलिव और नेटफ्लिक्स जैसे कई सारे तगड़े ऑप्शन मौजूद हैं. इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म तो पहले से ही रियलिटी शोज और लाइव प्रोग्राम दिखाकर ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रहे हैं. ऐसे माहौल में नेटफ्लिक्स के लिए भी अपने कंटेंट को बदलना और उसमें नयापन लाना बेहद जरूरी हो गया था. अब केवल वेब सीरीज के भरोसे बैठे रहना घाटे का सौदा हो सकता है, इसलिए कंपनी नए-नए एक्सपेरिमेंट कर रही है. रियलिटी शोज को बनाने का एक बड़ा फायदा ये भी होता है कि ये बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं.
जहां एक अच्छी वेब सीरीज या फिल्म को पूरी तरह तैयार करने में कई महीनों या सालों का लंबा समय लग जाता है, वहीं रियलिटी शोज का फॉर्मेट ऐसा होता है जिसे बहुत तेजी से शूट और प्रोड्यूस किया जा सकता है. इसके साथ ही इन शोज को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर तुरंत मिल जाता है. इससे शो बनाने वालों को ये समझने में आसानी होती है कि लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं और वे शो को तुरंत बेहतर बना लेते हैं. रास्ते की मुश्किलें और चुनौतियां भले ही ये रास्ता सुनने में बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन नेटफ्लिक्स के लिए ये सफर पूरी तरह से आसान भी नहीं होने वाला है.