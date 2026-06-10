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Netflix का नया गेम प्लान: फिल्मों और वेब सीरीज के बाद अब रियलिटी शोज पर बड़ा दांव?

Netflix Reality Shows: नेटफ्लिक्स अब केवल फिल्मों और वेब सीरीज तक सीमित नहीं रहने वाला है. भारतीय दर्शकों की नब्ज पकड़ने के लिए यह ओटीटी प्लेटफॉर्म अब रियलिटी शोज के मैदान में उतर चुका है. ‘लॉक अप सीजन 2’ के साथ नेटफ्लिक्स एक बड़ा दांव खेलने जा रहा है, जो इसकी पूरी गेम बदल सकता है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 10, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:17 AM IST
Netflix का नया गेम प्लान: फिल्मों और वेब सीरीज के बाद अब रियलिटी शोज पर बड़ा दांव?
Image Credit: Netflix Reality Shows Game Plan

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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