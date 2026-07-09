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'एक उम्र है उसके बगैर...' 'लॉकअप 2' में गौरव खन्ना को सामने देख खुद को रोक नहीं पाईं आकांक्षा चमोला, छलक पड़े आंसू

Netflix Lock Upp 2: टीवी एक्टर गौरव खन्ना अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला से मिलने के लिए नेटफ्लिक्स के शो 'लॉकअप 2' में एंट्री की है. दोनों से जुड़ा एक इमोशनल वीडियो नेटफ्लिक्स की तरफ से शेयर किया गया, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 09, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:12 AM IST
'एक उम्र है उसके बगैर...' 'लॉकअप 2' में गौरव खन्ना को सामने देख खुद को रोक नहीं पाईं आकांक्षा चमोला, छलक पड़े आंसू
Image Credit: आकांक्षा से मिलने ‘लॉकअप’ में पहुंचे गौरव खन्नाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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