'एक उम्र है उसके बगैर...' 'लॉकअप 2' में गौरव खन्ना को सामने देख खुद को रोक नहीं पाईं आकांक्षा चमोला, छलक पड़े आंसू

Netflix Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप 2' का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वजह है टीवी एक्टर गौरव खन्ना की सरप्राइज एंट्री. शो में वह अपनी अलग रह रहीं पत्नी आकांक्षा चमोला से मिलने पहुंचे, जहां दोनों का इमोशनल रीयूनियन देखने को मिला. इस मुलाकात ने न सिर्फ आकांक्षा, बल्कि शो के बाकी कंटेस्टेंट्स और फैंस को भी भावुक कर दिया.
8 जुलाई के एपिसोड के आखिर में दिखाए गए प्रोमो में गौरव खन्ना की एंट्री सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर सामने आई. घर के अंदर कदम रखने से पहले वह जुदाई का दर्द बयां करते हुए कहते हैं, 'एक उम्र है, जो बितानी है उसके बगैर. एक लम्हा है, जो बिताया नहीं जाता.' उनकी ये लाइनें सुनते ही प्रोमो का माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है. जैसे ही गौरव 'लॉकअप' के घर में दाखिल होते हैं, वहां मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स उन्हें देखकर चौंक जाते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा हैरान आकांक्षा चमोला होती हैं. उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गौरव अचानक शो में उनके सामने आ जाएंगे.
आमने-सामने आने के बाद गौरव माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं. मुस्कुराते हुए वह आकांक्षा से कहते हैं, 'बैंड बजा दी यार तूने.' गौरव की यह बात सुनकर घर में मौजूद लोग हल्का-सा मुस्कुरा देते हैं, लेकिन आकांक्षा अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पातीं और फूट-फूटकर रोने लगती हैं. दोनों का यह इमोशनल रीयूनियन देखकर बाकी कंटेस्टेंट्स की आंखें भी नम हो जाती हैं.
गौरव की यह एंट्री उस खुलासे के कुछ दिनों बाद हुई है, जब आकांक्षा चमोला ने शो के अंदर अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने बताया था कि वह और गौरव पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं और दोनों ने आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया है.
आकांक्षा ने यह भी कहा था कि उनके बीच किसी तरह की कड़वाहट नहीं है और आज भी दोनों एक-दूसरे की इज्जत करते हैं. अलग होने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि दोनों की जिंदगी के लक्ष्य अलग थे. जहां गौरव बच्चा चाहते थे, वहीं उन्हें एहसास हुआ कि वह फिलहाल मां बनने के लिए तैयार नहीं हैं.
नेटफ्लिक्स की ओर से शेयर किया गया यह प्रोमो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. गौरव और आकांक्षा की मुलाकात ने फैंस को भावुक कर दिया है. अब दर्शक 8 जुलाई के एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि दोनों की बातचीत और इस इमोशनल रीयूनियन को पूरा देख सकें.