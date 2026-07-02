'अगर इतने बड़े हो तो शो में आए ही क्यों?' कंगना रनौत ने राम कपूर की लगाई क्लास, 'लॉक अप 2' में मचा बवाल

Lock Upp Season 2: शो में कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने टीवी एक्टर राम कपूर को उनके रवैये को लेकर जमकर समझाया. कंगना ने राम से कहा कि अगर वह खुद में सुधार करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने हर काम को सही ठहराना बंद करना होगा.
'लॉक अप' के पांचवें एपिसोड के दौरान कंगना ने राम कपूर से कहा, 'राम जी, आपको इस गेम को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था. अगर आपको लगता है कि आप इस जेल के लिए बहुत बड़े हैं, तो फिर यहां आए ही क्यों? अपनी बेवकूफी दिखाने के लिए?'
इस पर राम कपूर ने खुद का बचाव करते हुए कहा, 'जब सही समय आएगा, तो मैं अपनी सच्चाई सबके सामने रखूंगा और बेहतर तरीके से रखूंगा.' इस पर कंगना ने उन्हें दोबारा चेतावनी दी और कहा, 'अगर सुधार करना है, तो खुद का बचाव करना बंद करो.'
इससे पहले फराह खान ने भी राम कपूर को इसी तरह का रियलिटी चेक दिया था. 'चार्जशीट' सेगमेंट के दौरान फराह ने कहा कि जहां वह हर शो में लीड रोल में नजर आते हैं, वहीं 'लॉक अप 2' में वह बैकग्राउंड में चले गए हैं. फराह ने कहा, 'मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हर शो में आप लीड रोल में होते हैं, लेकिन यहां आकर आप बैकग्राउंड एक्टर बन गए हैं.' हालांकि, राम ने इस फीडबैक को अच्छे तरीके से नहीं लिया और फराह को बीच में रोकने की कोशिश की. इस पर फराह ने कहा, 'जो मैं देख रही हूं, वह राम मुझे पसंद नहीं है. यह सिर्फ मजाक नहीं है.' जिस पर राम ने जवाब देते हुए कहा, 'मेरे लिए तो यह मजाक ही है. मैं जैसा हूं, वैसा ही रहूंगा.'
फराह ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की और कहा, 'आप जो कर रहे हैं, ये लेक्चर देना आप वैसे नहीं हैं.' लेकिन राम अपनी बात पर अड़े रहे. उन्होंने कहा, 'तो निकाल दो मुझे. मैं नहीं बदलने वाला. मैं जैसा हूं, वैसा ही रहूंगा.' इसके बाद फराह ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'जो लोग नहीं बदलते, वो डायनासोर बन जाते हैं.' इस पर राम ने जवाब दिया, 'मैं डायनासोर बन जाऊंगा.' इस पूरे मामले में कंगना और फराह दोनों ने राम कपूर को समझाने की कोशिश की, लेकिन राम अपने रवैये पर कायम नजर आए.