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'अगर इतने बड़े हो तो शो में आए ही क्यों?' कंगना रनौत ने राम कपूर की लगाई क्लास, 'लॉक अप 2' में मचा बवाल

Lock Upp Season 2: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में 'जनता की आवाज' बनकर पहुंचीं. इस दौरान उनके साथ फराह खान और रितेश देशमुख भी नजर आए. आइए आपको बताते हैं कि इस बीच क्या-क्या हुआ.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 02, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:08 AM IST
'अगर इतने बड़े हो तो शो में आए ही क्यों?' कंगना रनौत ने राम कपूर की लगाई क्लास, 'लॉक अप 2' में मचा बवाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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