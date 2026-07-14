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OTT पर रियलिटी शो का नया फॉर्मूला हिट, 'लॉक अप 2' और 'एलायंस' की सफलता बनी मिसाल

OTT Reality Show: 'लॉक अप 2' और 'एलायंस' ने साबित कर दिया है कि ओटीटी पर रियलिटी शोज का नया दौर शुरू हो चुका है. कम सेंसरशिप, बोल्ड कंटेंट, रणनीति आधारित गेमप्ले और सोशल मीडिया एंगेजमेंट ने इन शोज को पारंपरिक टीवी फॉर्मेट से अलग पहचान दिलाई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 14, 2026, 06:35 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:35 AM IST
OTT पर रियलिटी शो का नया फॉर्मूला हिट, 'लॉक अप 2' और 'एलायंस' की सफलता बनी मिसाल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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