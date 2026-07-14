OTT पर रियलिटी शो का नया फॉर्मूला हिट, 'लॉक अप 2' और 'एलायंस' की सफलता बनी मिसाल

OTT Reality Show: एक वक्त था जब रियलिटी शोज़ का मतलब केवल टीवी माना जाता था. बिग बजट सेट, वीकेंड एपिसोड और तय फॉर्मेट वाले शो दर्शकों को काफी पसंद आते थे. लेकिन अब इसकी तस्वीर तेजी से बदलती जा रही है. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने रियलिटी मनोरंजन की दुनिया में नया अध्याय शुरू कर दिया है. सर्वाइवल रियलिटी शो 'बिग बॉस' भारतीय टीवी के सबसे लोकप्रिय शो में से एक रहा है. अब, OTT पर भी इस तरह के शो को दर्शक मिल रहे हैं, क्योंकि 'अलायंस' और 'लॉक अप' जैसे शो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक साथ स्ट्रीम हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर किन वजहों से ये शो ऑनलाइन इतने पसंद किए जा रहे हैं.
इन दोनों शोज़ की सफलता केवल व्यूअरशिप तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इन शोज़ ने जबरदस्त सफलता हासिल की है. आए दिन सोशल मीडिया पर इन शोज़ की क्लिप्स वायरल होती रहती हैं. इसी वजह से ओटीटी पर रियलिटी शोज़ अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं.
दरअसल, जो चीजें समय के साथ नहीं बदलतीं या जिनमें नयापन नहीं आता, वे लगभग निश्चित रूप से अप्रासंगिक हो जाती हैं और यह बात भारत के रियलिटी टीवी शोज़ पर भी लागू होती है. सलमान खान का फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस' पिछले 19 सालों से बिना स्क्रिप्ट वाले टेलीविजन शोज़ की दुनिया में एक ही तरह के फॉर्मेट के साथ छाया हुआ है, लेकिन अब इस जॉनर में उसे टक्कर देने वाले दो नए और दिलचस्प शो आ गए हैं.
पहला शो है 'लॉक अप', जिसे एक्टर रितेश देशमुख और फिल्ममेकर-कोरियोग्राफर व पॉपुलर यूट्यूबर फराह खान होस्ट करते हैं. एकता कपूर का यह रियलिटी शो चार साल बाद एक नए अवतार में लौटा है और इसने खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इसके बाद 'एलायंस' है, जिसमें कुणाल खेमू और 'सिस्टम' ने होस्ट के तौर पर डेब्यू किया है. 'बिग बॉस' की झटकेदार आवाज के उलट, 'सिस्टम' एक कंप्यूटर स्क्रीन है, जो कंटेस्टेंट्स को बताता है कि उन्हें क्या करना है.
'लॉक अप' और 'एलायंस' दोनों ने ही पारंपरिक टीवी चैनलों को छोड़कर रिलीज के लिए ओटीटी का रास्ता चुना है. सभी एपिसोड एक साथ जारी करने के बजाय, नए एपिसोड रोजाना रिलीज किए जाते हैं, जिससे दर्शकों में उन्हें देखने की उत्सुकता बनी रहती है. भले ही इन नए शोज़ में एक आम रियलिटी टीवी शो की बुनियादी खूबियां मौजूद हैं, जैसे विवादों में रहने वाले सेलिब्रिटी का सर्वाइवल के लिए मुकाबला करना, फिर भी उन्होंने नए प्रयोग करने से परहेज नहीं किया है.
टीवी पर ब्रॉडकास्ट से जुड़े कड़े नियम होते हैं, जबकि OTT पर रियलिटी शो को भाषा, थीम और बातचीत के मामले में ज्यादा आजादी मिलती है. इस सीजन में 'लॉक अप' में ट्रेंडिंग और कभी-कभी संवेदनशील विषयों पर रोजाना चर्चा की गई है. जैसे LGBTQIA+ समुदाय से लेकर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे का प्रोड्यूसर संजय कोहली पर लगाए गए अपने पुराने विवादित आरोप पर फिर से बात करना. वहीं, 'एलायंस' (Alliance) ने पूर्व कपल सोहेल खान और सीमा सजदेह को एक साथ लाकर उन्हें अपने अलग होने के बारे में खुलकर बात करने का मौका दिया.
कैद में रहकर किए जाने वाले रियलिटी शो में बहस और टकराव तो होते ही हैं, लेकिन 'लॉक अप' और 'अलायंस' दोनों ही शो रणनीति पर ज्यादा जोर देते दिख रहे हैं. क्योंकि शो में बने रहना सिर्फ पब्लिक वोटिंग पर निर्भर नहीं है, इसलिए कंटेस्टेंट सिर्फ झगड़े करने या हर विवाद के केंद्र में रहने के भरोसे नहीं रह सकते. गठबंधन, सोच-समझकर लिए गए फैसले और मनोवैज्ञानिक खेल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, जो दर्शक जोरदार ज़ुबानी और शारीरिक झगड़े देखने के आदी हैं, उनके लिए माइंड गेम्स पर बढ़ता फोकस इस जाने-पहचाने फॉर्मेट में कुछ नयापन लाता है.
ओटीटी रियलिटी शोज़ की सफलता का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया भी है. अब दर्शक पूरा एपिसोड देखने के अलावा इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब क्लिप्स और एक्स पर वायरल मोमेंट्स के जरिए भी शो से जुड़े रहते हैं. 'लॉक अप 2' और 'एलायंस' के कई छोटे-छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते रहते हैं, जिनसे नए दर्शक भी शो तक पहुंचे. डिजिटल दुनिया ने इन शोज़ की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ा दी है. आज किसी भी रियलिटी शो की सफलता केवल टीआरपी या व्यूज़ से नहीं, बल्कि उसकी सोशल मीडिया चर्चा से भी तय होने लगी है.