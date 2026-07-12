'लॉकअप 2' से बाहर हुईं सुनीता आहूजा, जेल से बाहर लेने पहुंचे गोविंदा; फराह खान बोलीं- 'वो प्यार तेरे से करती हैं...'

Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में सुनीता आहूजा का सफर खत्म हो गया है. मेडिकल कारणों के चलते उन्हें शो से बाहर होना पड़ा. लेकिन उनकी विदाई का सबसे यादगार पल तब बना, जब उन्हें लेने खुद उनके पति गोविंदा और बेटी टीना आहूजा शो पर पहुंचे. अचानक गोविंदा को सामने देखकर सुनीता कुछ पल के लिए हैरान रह गईं और उनके चेहरे का रंग उड़ गया.
रितेश देशमुख और फराह खान के जजमेंट डे एपिसोड में इस बार दो कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हुए. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रियाज अली के साथ सुनीता आहूजा का भी सफर खत्म हो गया. हालांकि, सुनीता की विदाई को खास बनाने के लिए मेकर्स ने गोविंदा की सरप्राइज एंट्री कराई.
गोविंदा को देखते ही फराह खान ने सुनीता से पूछा कि क्या वह अपने पति को देखकर खुश नहीं हैं? इस पर सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, 'बिल्कुल खुश हूं. ये मुझे पहले ही मना कर रहे थे कि इस शो में मत जाओ. जब भी मैं इनकी बात नहीं सुनती, मैं हमेशा फंस जाती हूं.' इसके बाद फराह ने गोविंदा से पूछा कि वह सुनीता को रियलिटी शो में आने से क्यों रोक रहे थे. इस पर गोविंदा ने कहा, 'ये सब फूलों में पले हैं. इन्हें कभी तकलीफ नहीं हुई है और मैं दुआ करता हूं कि आगे भी इन्हें ऐसी तकलीफ न आए.'
'लॉकअप 2' के दौरान सुनीता आहूजा की गालियां भी काफी वायरल हुई थीं. इस पर गोविंदा ने अपने खास अंदाज में कहा, 'ये बच्ची है. जब शो में इनकी गालियां वायरल हो रही थीं, लोग मुझे वीडियो भेज रहे थे. मैंने कहा, कोई बात नहीं... उन्हें झेलने दो.' गोविंदा का यह जवाब सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े.
फराह खान ने सुनीता से पूछा कि शो में उन पर घर का भेदी होने के आरोप लगे थे. क्या अब उनकी सोच बदली है? इस पर सुनीता ने कहा, 'इन दो हफ्तों में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. अब समझ आया है कि परिवार की बातें परिवार तक ही रहनी चाहिए.' उनकी बात सुनकर गोविंदा ने भी कहा कि ऊपर वाले की कृपा से उनका परिवार हर मुश्किल से बाहर निकल आया है और वह यही दुआ करते हैं कि आगे भी सब अच्छा रहे.
फराह खान ने गोविंदा से कहा कि सुनीता उनसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और कई बार उनकी नाराजगी सिर्फ इसलिए बाहर आ जाती है क्योंकि उन्हें आपका समय और अटेंशन चाहिए. इस पर गोविंदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'क्या बिना प्यार किए 40 साल एक साथ निकल गए? हम फिल्म लाइन में हैं, अपना काम करते हैं. ये जो लॉकअप दिख रहा है, मैं उस लॉकअप से आया हूं, जिसे किसी ने नहीं देखा.' गोविंदा की यह बात सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग भावुक हो गए.
एपिसोड के आखिर में गोविंदा ने सुनीता के 'गोली मार दूंगी' वाले मजाक पर भी चुटकी ली. उन्होंने कहा कि वह इस बार असली गोलियां लेकर आए हैं ताकि सुनीता उन्हें मार सकें. गोविंदा का यह मजाक सुनकर रितेश देशमुख, फराह खान और खुद सुनीता आहूजा भी जोर-जोर से हंसने लगे. इसी के साथ सुनीता ने 'लॉकअप 2' को अलविदा कह दिया.