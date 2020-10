बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला ने की ऐसी हरकत, उठी शो को बायकॉट करने की मांग

मुंबई: टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) का 14वां सीजन शुरू होने के साथ ही विवादों में आ गया है. हाल ही में कलर्स चैनल के ऑफिशियल ट्विटर (Twitter) हैंडल पर बिग बॉस का एक प्रोमो शेयर किया गया, जिसमें रुबीना दिलैक, निक्की तंबोली, जैस्मीन भसीन और पवित्रा पूनिया को सिद्धार्थ शुक्ला को रिझाने का टास्क दिया गया है. इससे पहले बुधवार के एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला को टैटू आर्टिस्ट और लड़कियों को उनका कस्टमर दिखाया गया था.

शो का प्रोमो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स में गुस्सा है और लोग बिग बॉस के 14वें सीजन को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं. शो का प्रोमो सामने आने के बाद ट्विटर पर #BoycottBB14 ट्रेंड करने लगा और लोगों ने इसे वल्गर और बेहूदा बताया.

बिग बॉस के प्रोमो में क्या है

प्रोमो में सिद्धार्थ शुक्ला को एक बाइक पर दिखाया गया है, वह अपने अपने ऊपर पानी और गंदगी डालते हैं. प्रोमों में लड़कियों को इसे साफ करते दिखाया गया है. वीडियो लोगों को अच्छा नहीं लगा और उनका कहना है कि यह अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है.

यूजर्स ने क्या कहा

एक यूजर ने लिखा, "यह सही समय है कि बिग बॉस का बहिष्कार किया जाना चाहिए. बिग बॉस 13 में हिंसा का महिमामंडन किया और इस सीजन में बिग बॉस अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है. बिग बॉस आपको नहीं लगता कि अच्छे कटेंट को बढ़ावा देना आपकी जिम्मेदारी है? खासतौर पर तब जब दर्शकों का ज्यादा हिस्सा शो देख रहा है."

It’s high time that Bigg Boss must be boycotted. The last season they promoted violence and this season vulgarity. @BiggBoss don’t you think it is your responsibility to promote the good stuffs?!! Especially when you are watched by a good portion of audience #BOYCOTTBB14 — आदित्य राज (@AdityaRaj5026) October 7, 2020

#BoycottBB14 .@ColorsTV we witness so many rape cases everyday and this is what you are promoting? objectifying women on NTV for a "task"? Its time that we should raise our voice against it and #BoycottBB14

(copied) pic.twitter.com/G2XQGatcnI — Shehnaaz X Asim (@sayantidey13) October 7, 2020

Bb14 is full of filth, vulgarity, cheap trash,,

Indecency,,,

A girl crying over washing clothes to the girls leaping and pouncing over a man for the sake of tasks.....

This season seems too dull,,and yes @ColorsTV it has lost the tag of family show now. #BoycottBB14 — Nikita☆ (@Nikita4521) October 7, 2020

एक अन्य यूजर ने ट्वीट में कहा, "कलर्स टीम हम हर दिन इतने बलात्कार के मामलों के गवाह बन रहे हैं और यह वही है जो आप को बढ़ावा दे रहे हैं? एक टास्क के लिए अश्लीलता दिखा रहे हैं. समय है कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और #BoycottBB14."