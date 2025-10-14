नई-नवेली दुल्हन अविका गौर ने बताई अपने दिल की बात, बोलीं- ‘बालिका वधू ने मुझे घर-घर का…’

टीवी सीरियल 'बालिका वधू' में उनका किरदार दर्शकों को काफी पसंद आया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक खास बातचीत में बताया कि इस किरदार को जो प्यार लोगों ने दिया है, उस पर उन्हें गर्व है. इसकी वजह से ही वह घर-घर फेमस हुई हैं. जब उनसे पूछा गया कि लोग उन्हें अब भी आनंदी कहकर पुकारते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है? इसका जवाब देते हुए अविका गौर ने कहा, ‘सच कहूं तो, मुझे गर्व महसूस हो रहा है. अब यह मेरा दूसरा नाम जैसा लगता है.

लोगों ने दिया ‘आनंदी’ नाम

अविका ने आगे बातचीत करते हुए बताया कि ‘आज ही एयरपोर्ट पर एक अनजान महिला सामने आईं और मेरे गाल खींचते हुए मुझे आनंदी कहने लगीं. मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे यह नाम देना बंद करें क्योंकि यह एक ऐसी पहचान है जो मुझे इस देश के हर घर से जोड़ती है. उस शो और उस किरदार ने मुझे कई परिवारों की बेटी बना दिया. मैं इसे हमेशा संजोकर रखूंगी.’

शो में हुई थी अविका गौर की शादी

जब नेशनल टीवी पर अविका गौर की शादी होने जा रही थी, तब होस्ट सोनाली बेंद्रे ने उनसे एक सवाल पूछा था. सोनाली ने अविका से पूछा था, 'आपकी शादी सच में होने जा रही है? कैसा लग रहा है?' अविका गौर ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझसे यह पूछा था. ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी परवाह है और वह यह सब कैमरे या रियलिटी शो के लिए नहीं पूछ रही हैं, बल्कि उनका हर वाक्य दिल से निकल रहा है. सोनाली मैम के साथ वह मेरे लिए बहुत ही खास पल था. उस दौरान मुझे लगा जैसे मुझे देखा, समझा और सहारा दिया जा रहा है.’ इसके बाद अविका गौर सोनाली बेंद्रे के गले लग गईं. उनको गले लगाने के बाद अविका गौर को लगा कि जैसे कोई फैमिली मेंबर उन्हें गले लगा रहा है. बता दें कि इस शादी में सारी रस्में निभाई गई थीं, शो के कंटेस्टेंट इसमें लड़के और लड़की के रिश्तेदार बनकर शामिल हुए थे.

