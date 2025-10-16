‘जो भी होना है, बस हो जाए...’ पिता पंकज धीर की मौत से पहले बेटे निकितिन ने किया था ऐसा पोस्ट, पढ़कर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Pankaj Dheer Death: ‘चंद्रकांता’ के शिवदत्त से लेकर ‘महाभारत’ के कर्ण तक अपनी पहचान बनाने वाले पंकज धीर 68 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए. वे काफी लंबे समय से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग लड़ रहे थे. उनकी मौत से पहले उनके बेटे और एक्टर निकितिन धीर ने पोस्ट किया था, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
Pankaj Dheer Death: बॉलीवुड और टेलीविजन के मशहूर अभिनेता पंकज धीर के निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया. हालांकि, उनके बेटे निकितिन धीर ने अभी तक सोशल मीडिया पर पिता की मौत को लेकर कोई पोस्ट नहीं किया है, लेकिन निधन से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी जो अब तेजी से वायरल हो रही है. इस पोस्ट में उन्होंने जीवन और विश्वास के बारे में एक गहरी बात लिखी थी, जिसे अब लोग उनके पिता के जाने से जोड़कर देख रहे हैं.
नितिकिन की इस पोस्ट में एक भगवान शिव की छवि नजर आ रही है, जिनके वे परम भक्त हैं और उसके साथ एक ऐसी बात लिखी है, जिसको पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. पोस्ट में लिखा था, 'जो भी आए, उसे आने दो. जो भी ठहरे, उसे ठहरने दो. जो भी जाए, उसे जाने दो. शिव भक्त बनो और कहो ‘शिवार्पणम्’ — भगवान संभाल लेंगे'. पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि ये करना बहुत मुश्किल है. फैंस का मानना है कि ये पोस्ट मानो उन्हें आने वाले दर्द का अहसास दिला रही थी.
कैंसर से लड़ रहे थे जंग
बताया जा रहा है कि पंकज धीर काफी लंबे समय से कैंसर जैसी जावलेवा बीमारी से जंग लड़ रहे थे. इलाज के दौरान उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने 68 साल की उम्र में 15 अक्टूबर, बुधवार को आखिरी सांस ली और उसी शाम उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, जिसमें फिल्म और टीवी जगत के कई सितारे अंतिम संस्कार में शामिल हुए. सलमान खान, सनी देओल जैसे सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर उनकी एक फोटो शेयर करते हुए उनको याद किया.
‘महाभारत’ में अर्जुन ने दी श्रद्धांजलि
उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इसके अलावा टीवी शो ‘महाभारत’ में अर्जुन का किरदार निभाने वाले फिरोज खान ने अपने दोस्त पंकज धीर को याद करते हुए लिखा, 'जेंटलमैन अलविदा... बहुत याद आओगे पीडी'. उन्होंने उनके साथ की एक तस्वीर भी शेयर की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ महीने पहले पंकज धीर का कैंसर दोबारा लौट आया था और तब से उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी. इलाज के दौरान उन्होंने एक बड़ी सर्जरी भी करवाई थी.
अशोक पंडित ने भी जताया दुख
इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने भी सोशल मीडिया पर दुख जताया. उन्होंने लिखा, 'हमारे प्यारे दोस्त और शानदार अभिनेता पंकज धीर के निधन की खबर सुनकर सदमे में हूं. बहुत बड़े इंसान थे, इंडस्ट्री के लिए ये बड़ी क्षति है. परिवार को संवेदना. ओम शांति'. उन्होंने ये भी बताया कि अंतिम संस्कार पवन हंस श्मशान घाट, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई में किया गया. पंकज धीर भारतीय टीवी और फिल्मों के दिग्गज अभिनेता थे.
‘महाभारत’ में कर्ण बन पाई थी पहचान
उन्होंने बी. आर. चोपड़ा के फेमस शो ‘महाभारत’ में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाई. इसके बाद वे 1993 की फिल्म ‘दस्तक’ में मुख्य भूमिका में नजर आए. उन्होंने ‘सोल्जर’ और ‘जमीन’ जैसी कई फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाईं. अपने शांत स्वभाव और दमदार अभिनय के कारण वे हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे.
