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प्यार के बाद अब तकरार! क्या सच में अलग हो गए निक्की तंबोली और अरबाज पटेल? सोशल मीडिया पर लगाए एक-दूसरे पर गंभीर आरोप

Nikki Tamboli Arbaz Patel Breakup: 'बिग बॉस मराठी' सीजन 5 फेम निक्की तंबोली और अरबाज पटेल के रिश्ते में आई दरार? सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो करने और धोखे व वादे टूटने से जुड़े रहस्यमयी पोस्ट्स ने फैंस के बीच हलचल बढ़ा दी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 30, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:28 PM IST
प्यार के बाद अब तकरार! क्या सच में अलग हो गए निक्की तंबोली और अरबाज पटेल? सोशल मीडिया पर लगाए एक-दूसरे पर गंभीर आरोप

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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