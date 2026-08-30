/प्यार के बाद अब तकरार! क्या सच में अलग हो गए निक्की तंबोली और अरबाज पटेल? सोशल मीडिया पर लगाए एक-दूसरे पर गंभीर आरोप

Nikki Tamboli Arbaz Patel Breakup: 'बिग बॉस मराठी' सीजन 5 के सबसे फेमस कपल निक्की तंबोली और अरबाज पटेल इन दिनों अपने ब्रेकअप की अफवाहों को लेकर खबरों में बने हुए हैं. इस सस्पेंस की शुरुआत तब हुई जब दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया. इसके तुरंत बाद दोनों ने अपने अकाउंट्स पर विश्वासघात, धोखे और टूटे हुए वादों को लेकर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किए.
कपल के क्रिप्टिक पोस्ट ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस प्यारे कपल के बीच कुछ गंभीर अनबन हो चुकी है. हालांकि, दोनों की तरफ से अभी तक ब्रेकअप को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
रिश्ते में कड़वाहट की चर्चा तब और तेज हो गई, जब अरबाज पटेल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बेहद तीखा नोट पोस्ट किया. अरबाज ने पोस्ट में लिखा, 'अपने पार्टनर को धोखा देना, फिर घर आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर यह कहना कि आप उनसे प्यार करते हैं, अनादर (disrespect) का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है. मैंने जो कहा, सो कहा.' अरबाज के इस तीखे नोट को देखकर सोशल मीडिया पर यह कयास लगाए जाने लगे कि अरबाज का इशारा निक्की की तरफ है और वह उन पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं.
अरबाज के इस पोस्ट के वायरल होते ही निक्की तंबोली ने भी पलटवार करने में देर नहीं की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक काउंटर-पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'वह सच जो वे नहीं बताते. अफेयर इसलिए नहीं होते क्योंकि कोई नया इंसान आकर्षक (irresistible) होता है. वे इसलिए होते हैं क्योंकि किसी पुराने इंसान ने अपने वादों का सम्मान करना बंद कर दिया होता है.' निक्की के इस जवाब से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वह अरबाज पर अपने वादे तोड़ने और रिश्ते को खराब करने का आरोप लगा रही हैं.
भले ही दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अभी तक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स से एक-दूसरे के साथ की रोमांटिक तस्वीरें और पोस्ट्स डिलीट नहीं किए हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निक्की और अरबाज की पहली मुलाकात 'बिग बॉस मराठी सीजन 5' के दौरान हुई थी, जहां दोनों बेहद करीब आए थे. शो खत्म होने के बाद दोनों ने खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार किया था और साथ में लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे. पेशेवर तौर पर, इस कपल को आखिरी बार एक साथ रियलिटी शो 'द 50' (The 50) में देखा गया था.