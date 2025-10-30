निशि सक्सेना ने ‘वसुधा’ में अपने किरदार का खोला राज, कहा- देव और वासु के रिश्ते को करेगा मजबूत

टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में ताजी कहानियां और नए चेहरों का आना हमेशा दर्शकों के लिए रोमांचक रहता है. ऐसे ही एक नए बदलाव के साथ अब लोकप्रिय टीवी शो 'वसुधा' में अभिनेत्री निशि सक्सेना की एंट्री होने जा रही है.
टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में ताजी कहानियां और नए चेहरों का आना हमेशा दर्शकों के लिए रोमांचक रहता है. ऐसे ही एक नए बदलाव के साथ अब लोकप्रिय टीवी शो 'वसुधा' में अभिनेत्री निशि सक्सेना की एंट्री होने जा रही है. निशि पहले 'अनुपमा' जैसे सफल शो में नजर आ चुकी हैं और अब एक बार फिर अपने नए किरदार के जरिए दर्शकों के दिलों में जगह बनाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने इस शो से जुड़ने और रोल के बारे में खुलकर बात की.
'वसुधा' की कहानी
निशि सक्सेना ने बताया कि 'वसुधा' की कहानी पहले से ही दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है और ऐसे शो में शामिल होना उनके लिए बेहद खास अनुभव है. उन्होंने कहा, 'मेरा किरदार नंदिनी नाम की महिला का है, जो कहानी में बेहद अहम भूमिका निभाएगी. यह किरदार न केवल कहानी को आगे बढ़ाएगा, बल्कि मुख्य पात्र देव और वासु के रिश्ते में भी नए रंग जोड़ेगा. मेरी एंट्री के साथ दर्शक शो में भावनाओं और ड्रामा का एक नया स्तर महसूस करेंगे.' किरदार को लेकर निशि ने कहा, 'यह रोल मेरे लिए रचनात्मक रूप से बेहद संतोषजनक और चुनौतीपूर्ण है. एक कलाकार के रूप में मुझे हमेशा ऐसे किरदार पसंद आते हैं, जिनमें भावनात्मक गहराई हो और जो कुछ अलग करने का मौका दें. 'वसुधा' में मेरा रोल वही अवसर दे रहा है. यह किरदार मुझे अपने अभिनय के नए पहलू दिखाने का मौका दे रहा है.'
निशि ने बताया कि 'वसुधा' की कहानी फिलहाल बहुत ही नाटकीय और भावनात्मक मोड़ पर है. ऐसे में शो का हिस्सा बनना गर्व की बात है. उन्होंने कहा, 'यह शो पहले से ही दर्शकों से गहराई से जुड़ा हुआ है, और ऐसे वक्त पर इसमें शामिल होना मेरे लिए बेहद रोमांचक है. मुझे खुशी है कि मेरा किरदार कहानी में नई परत जोड़ने वाला है और दर्शकों को कुछ अलग देखने को मिलेगा.' अभिनेत्री ने बताया, 'शो की टीम के साथ काम करना भी काफी अच्छा अनुभव रहा है. शूटिंग के पहले दिन से ही सेट का माहौल बहुत दोस्ताना रहा है. मुझे ऐसा लगता है मानो मैं इस टीम का हिस्सा लंबे समय से हूं.'
उन्होंने आगे कहा, 'जब मैंने पहली बार इस रोल के बारे में सुना, तो मुझे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण या छोटी भूमिका नहीं है. इसमें गहराई, भावनाएं और एक मजबूत मकसद है. नंदिनी का किरदार सिर्फ ड्रामा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी मौजूदगी शो के मुख्य पात्रों की जिंदगी पर गहरा असर डालेगी.' निशि कहती हैं कि नंदिनी के किरदार में मजबूती, संवेदनशीलता और उद्देश्य तीनों ही हैं. यह किरदार एकदम एकतरफा नहीं है, बल्कि उसमें कई परतें हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेंगी. आमतौर पर जब किसी कहानी में तीसरा किरदार आता है, तो उसे नकारात्मक या खलनायिका के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा. उनका किरदार पूरी तरह सकारात्मक और अर्थपूर्ण है. 'वसुधा' में लीड रोल में प्रिया ठाकुर और अभिषेक शर्मा हैं. यह शो हर दिन जी टीवी पर प्रसारित होता है.
