'मेरे आंसू नहीं रुक रहे...' रामायण में लक्ष्मण बने रवि दुबे को देख भर आईं पत्नी सरगुन मेहता की आंखें, बोलीं- 'यह उनकी सालों की तपस्या का फल'

Nitesh Tiwari Ramayana: नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में टीवी एक्टर रवि दुबे भगवान लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. बीते शनिवार को दिल्ली में एक खास इवेंट के दौरान चुनिंदा लोगों के सामने फिल्म का ट्रेलर पेश किया गया, जहां रवि की पत्नी सरगुन मेहता भी मौजूद थीं. इस दौरान अपने पति और एक्टर रवि दुबे को लक्ष्मण के किरदार में देखकर वह काफी भावुक हो गईं. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर भावुक नोट लिखा है.
रवि दुबे की पत्नी सरगुन मेहता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर इस इवेंट की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर एक इमोशनल नोट लिखा. उन्होंने बताया कि रवि को लक्ष्मण के किरदार में देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे. इस किरदार के लिए रवि पर भरोसा जताने वाले कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का उन्होंने बहुत-बहुत शुक्रिया अदा किया.
इन तस्वीरों और वीडियो के साथ सरगुन मेहता ने लिखा, 'मेरा दिल इतना भरा हुआ है कि जब तक मेरे आंसू नहीं रुकते, मैं कुछ लिख भी नहीं पा रही हूं और अब भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं. अब बस इंतजार है कि 24 जुलाई को पूरी दुनिया फिल्म का ट्रेलर देखे. मुकेश छाबड़ा का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम पर यह विश्वास जताया. हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे. जय श्री राम.'
सरगुन मेहता ने आगे लिखा, 'मैं अपनी हर सांस के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि वह इतने दयालु रहे. यह सिर्फ रवि की सालों के तप का फल है.' इससे पहले शनिवार की शाम हुए ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जब रवि दुबे मंच पर आए, तो वह भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए. रवि ने फिल्म में भगवान लक्ष्मण का किरदार निभाने का मौका मिलने पर इसे भगवान का आशीर्वाद बताया. मेकर्स का शुक्रिया अदा करते हुए रवि का गला भर आया और उनकी आवाज कांपने लगी.
बता दें कि नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' दो भागों में रिलीज होगी. यह पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें भगवान श्रीराम के अयोध्या के राजकुमार होने से लेकर उनके वनवास और रावण के साथ हुए भीषण युद्ध की गाथा को दिखाया जाएगा. फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने मिलकर तैयार किया है. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगा.