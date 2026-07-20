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'मेरे आंसू नहीं रुक रहे...' रामायण में लक्ष्मण बने रवि दुबे को देख भर आईं पत्नी सरगुन मेहता की आंखें, बोलीं- 'यह उनकी सालों की तपस्या का फल'

Nitesh Tiwari Ramayana: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' में टीवी एक्टर रवि दुबे भगवान लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. ऐसे में पति रवि को लक्ष्मण के किरदार में देखने के बाद उनकी पत्नी सरगुन मेहता अपने आंसू नहीं रोक पाईं. हाल ही में सरगुन ने इस खास मौके की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर भावुक नोट लिखा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 20, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:25 AM IST
'मेरे आंसू नहीं रुक रहे...' रामायण में लक्ष्मण बने रवि दुबे को देख भर आईं पत्नी सरगुन मेहता की आंखें, बोलीं- 'यह उनकी सालों की तपस्या का फल'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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