Advertisement
trendingNow13028070
Hindi Newsटीवी

‘अब सिर्फ बड़े चैनल नहीं, ओटीटी और रीजनल कंटेंट भी चमक रहा है’- कीकू शारदा

Kiku Sharda: इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स ने इस साल इंडस्ट्री में 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस मौके पर टीवी और कॉमेडी जगत के चर्चित कलाकार कीकू शारदा ने अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि आज के दौर में केवल बड़े चैनल या बड़े बजट वाले शो ही नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और रीजनल कंटेंट ने भी दर्शकों को आकर्षित किया है.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 03, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कीकू शारदा
कीकू शारदा

Kiku Sharda: इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स ने इस साल इंडस्ट्री में 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस मौके पर टीवी और कॉमेडी जगत के चर्चित कलाकार कीकू शारदा ने अपने विचार साझा किए. कीकू ने बताया कि कैसे टीवी ने समय के साथ रूप बदला और दर्शकों की पसंद के हिसाब से खुद को ढाला.

'केवल बड़े चैनल या बड़े बजट वाले शो ही नहीं'
उन्होंने कहा कि आज के दौर में केवल बड़े चैनल या बड़े बजट वाले शो ही नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और रीजनल कंटेंट ने भी दर्शकों को आकर्षित किया है. कीकू शारदा ने अपने अंदाज में कहा कि जब उन्होंने टीवी में कदम रखा था, उस समय के शो और चैनल बिल्कुल अलग थे. स्टार वन जैसे चैनल शानदार शो पेश करते थे और हर शो में कुछ नया देखने को मिलता था. उस दौर में अभिनेता और प्रोड्यूसर दोनों ही दर्शकों को खुश करने के लिए लगातार नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. टीवी पर हर तरह का मनोरंजन कंटेंट था और हर दर्शक के लिए कुछ न कुछ जरूर था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टीवी की दुनिया में भी आया बदलाव 
वक्त बदलता गया और टीवी की दुनिया में भी बदलाव आया. कीकू ने बताया कि आज के समय में दर्शकों के पास विकल्प बहुत हैं. लोग अब केवल टीवी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी कंटेंट देखते हैं. यही वजह है कि प्रोड्यूसर्स को नई सोच के साथ कंटेंट तैयार करना पड़ता है. दर्शकों की रुचि बदल गई है और अब उन्हें नए विषय, नए किरदार और नए अंदाज में मनोरंजन चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नए तरीके से सोचने और खुद को ढालने का मौका मिला 
कीकू ने कहा 'इस बदलाव ने मुझे भी नए तरीके से सोचने और खुद को ढालने का मौका दिया. टीवी और ओटीटी पर काम करने का अनुभव बिल्कुल अलग है. टीवी में लंबे समय तक दर्शकों से जुड़ने का मौका मिलता है, जबकि ओटीटी पर कहानी जल्दी खत्म होती है और कहानी को छोटा लेकिन असरदार बनाना पड़ता है. इस बदलाव ने मुझे भी अलग-अलग किरदार निभाने का मौका दिया. अपनी कला को और निखारने का अवसर मिला.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kiku Sharda (@kikusharda)

कीकू शारदा टीवी और ओटीटी के लोकप्रिय चेहरा 
कीकू ने कहा कि रीजनल कंटेंट का भी काफी महत्व है क्योंकि यह स्थानीय संस्कृति और कहानियों को सामने लाता है, जो दर्शकों को अपनी ओर खींचता है. वर्तमान समय में कीकू शारदा टीवी और ओटीटी के लोकप्रिय चेहरा हैं. उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में शानदार काम किया है. चाहे वह 'थैंक गॉड', 'हैप्पी न्यू ईयर', 'जवानी जानेमन' जैसी फिल्मों में काम हो या 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' और 'द कपिल शर्मा शो' जैसे टीवी शो, कीकू हर जगह अपने अभिनय और कॉमेडी से दर्शकों के दिल जीतते रहे हैं. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Kiku Sharda

Trending news

इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
Indigo flight
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
Punjab
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
putin india visit
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
Brahmos
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
Punjab news
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
Kolkata Airport
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
Jammu Kashmir
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
putin india visit
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
West Bengal news
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा