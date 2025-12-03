‘अब सिर्फ बड़े चैनल नहीं, ओटीटी और रीजनल कंटेंट भी चमक रहा है’- कीकू शारदा

Kiku Sharda: इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स ने इस साल इंडस्ट्री में 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस मौके पर टीवी और कॉमेडी जगत के चर्चित कलाकार कीकू शारदा ने अपने विचार साझा किए. कीकू ने बताया कि कैसे टीवी ने समय के साथ रूप बदला और दर्शकों की पसंद के हिसाब से खुद को ढाला.

'केवल बड़े चैनल या बड़े बजट वाले शो ही नहीं'

उन्होंने कहा कि आज के दौर में केवल बड़े चैनल या बड़े बजट वाले शो ही नहीं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और रीजनल कंटेंट ने भी दर्शकों को आकर्षित किया है. कीकू शारदा ने अपने अंदाज में कहा कि जब उन्होंने टीवी में कदम रखा था, उस समय के शो और चैनल बिल्कुल अलग थे. स्टार वन जैसे चैनल शानदार शो पेश करते थे और हर शो में कुछ नया देखने को मिलता था. उस दौर में अभिनेता और प्रोड्यूसर दोनों ही दर्शकों को खुश करने के लिए लगातार नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. टीवी पर हर तरह का मनोरंजन कंटेंट था और हर दर्शक के लिए कुछ न कुछ जरूर था.

टीवी की दुनिया में भी आया बदलाव

वक्त बदलता गया और टीवी की दुनिया में भी बदलाव आया. कीकू ने बताया कि आज के समय में दर्शकों के पास विकल्प बहुत हैं. लोग अब केवल टीवी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी कंटेंट देखते हैं. यही वजह है कि प्रोड्यूसर्स को नई सोच के साथ कंटेंट तैयार करना पड़ता है. दर्शकों की रुचि बदल गई है और अब उन्हें नए विषय, नए किरदार और नए अंदाज में मनोरंजन चाहिए.

नए तरीके से सोचने और खुद को ढालने का मौका मिला

कीकू ने कहा 'इस बदलाव ने मुझे भी नए तरीके से सोचने और खुद को ढालने का मौका दिया. टीवी और ओटीटी पर काम करने का अनुभव बिल्कुल अलग है. टीवी में लंबे समय तक दर्शकों से जुड़ने का मौका मिलता है, जबकि ओटीटी पर कहानी जल्दी खत्म होती है और कहानी को छोटा लेकिन असरदार बनाना पड़ता है. इस बदलाव ने मुझे भी अलग-अलग किरदार निभाने का मौका दिया. अपनी कला को और निखारने का अवसर मिला.'

कीकू शारदा टीवी और ओटीटी के लोकप्रिय चेहरा

कीकू ने कहा कि रीजनल कंटेंट का भी काफी महत्व है क्योंकि यह स्थानीय संस्कृति और कहानियों को सामने लाता है, जो दर्शकों को अपनी ओर खींचता है. वर्तमान समय में कीकू शारदा टीवी और ओटीटी के लोकप्रिय चेहरा हैं. उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में शानदार काम किया है. चाहे वह 'थैंक गॉड', 'हैप्पी न्यू ईयर', 'जवानी जानेमन' जैसी फिल्मों में काम हो या 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' और 'द कपिल शर्मा शो' जैसे टीवी शो, कीकू हर जगह अपने अभिनय और कॉमेडी से दर्शकों के दिल जीतते रहे हैं. (एजेंसी)