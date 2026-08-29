India's Got Latent 2: ओरी ने बीच शो में दी समय रैना को अंदर करवाने की धमकी! कॉमेडियन ने दिया ऐसा जवाब; सुनते ही छूट जाएगी हंसी

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट 2’ इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. शो के हालिया एपिसोड में जाने-माने सोशल मीडिया स्टार ओरी और कपिल शो के कॉमेडी शो की जज अर्चना पूरन सिंह भी बतौर गेस्ट पहुंचे. शो के दौरान ओरी और समय के बीच काफी मजाक मस्ती से भरे स्पेशल मोमेंट देखने को मिले. हमेशा की तरह इस बार भी समय रैना अपने अंदाज में रोस्ट और जोक्स मारते नजर आए और ओरी भी पूरे मूड में दिखे. दोनों के इस अंदाज ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया.
शो के दौरान समय रैना ने ओरी पर कुछ मजेदार कमेंट बाजी भी देखने को मिली, जिसने लोगों को काफी एंटरटेन किया. हर कोई उनकी बातों पर ठहाके लगा रहा था. ओरी ने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में समय की टांग खींचते हुए कहा, ‘जिन लोगों से मेरी जान-पहचान है, तुम अंदर जाओगे तो इस बार बाहर नहीं आ पाओगे, इसलिए संभलकर रहो और अपनी औकात में रहो’, जिसके बाद समय ने भी ऐसा जवाब दिया कि हंसते-हंसते हर किसी के पेट में दर्द हो गया. दोनों के बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
ये मजेदार वाकया ऐसे वक्त सामने आया है जब पिछले साल समय रैना को अपने शो के एक एपिसोड को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. उस वक्त शो में मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें लोग बीयरबाईसेप्स के नाम से भी जानते हैं, नजर आए थे. उनके साथ यूट्यूबर आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा भी नजर आए थे. इसी दौरान रणवीर ने एक ऐसा बोल्ड सवाल कंटेस्टेंट से पूछा था कि उनको और समय रैना के साथ-साथ तमाम लोगों को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ गए थे, जिसकी चर्चा आज भी होती है.
रणवीर इलाहाबादिया ने शो के दौरान कंटेस्टेंट से माता-पिता से जुड़ा एक बेहद अजीब सवाल किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने शो को लेकर काफी नाराजगी जताई थी. उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं. उन पर शो के जरिए गलत और आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे, जिसके चलते भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की बात सामने आई. हालात को देखते हुए समय रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से उस शो के सारे एपिसोड हटा दिए थे और अपने सभी टूर कैंसिल कर दिए थे.
हालांकि, अब समय रैना के लिए चीजें पूरी तरह से बदल चुकी हैं. हाल ही में मुंबई में महाराष्ट्र साइबर सेल ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक खास इवेंट आयोजित किया था. इस इवेंट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे, जहां ‘डिजिटल अरेस्ट’ नाम की एक शॉर्ट फिल्म और नया साइबर एंथम लॉन्च किया गया. इसी बड़े मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समय रैना को सम्मानित किया, जो उनके फैंस के लिए काफी खुशी की बात रही. सम्मान मिलने के बाद समय रैना ने अपने खास कॉमिक अंदाज में अपनी बात रखी, जिसको खूब पसंद किया गया.
समय रैना ने साइबर सेल के साथ अपने पुराने विवाद को याद करते हुए मंच से ही मजाकिया लहजे में कहा, ‘सम्मान के लिए शुक्रिया सर, महाराष्ट्र साइबर के साथ मेरा नाता तो काफी पुराना और गहरा रहा है’. उनकी ये बात सुनकर इवेंट में मौजूद सभी लोग हंस पड़े. इस तरह समय ने दिखा दिया कि वो किसी भी सिचुएशन को बड़े ही हल्के और मजेदार अंदाज में संभालना जानते हैं. बता दें, ‘इंडियाज गॉट लैटेंट 2’ की शुरुआत 20 जून 2026 को हुई थी और अब तक इसके 6 एपिसोड आ चुके हैं, जिनमें 5 मेन एपिसोड और 1 बोनस एपिसोड शामिल है.