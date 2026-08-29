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India's Got Latent 2: ओरी ने बीच शो में दी समय रैना को अंदर करवाने की धमकी! कॉमेडियन ने दिया ऐसा जवाब; सुनते ही छूट जाएगी हंसी

India's Got Latent Season 2 Latest Episode: ‘इंडियाज गॉट लैटेंट 2’ के नए एपिसोड में इस बार समय रैना के साथ इंटरनेट सेंसेशन ओरी और कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की जज अर्चना पूरन सिंह नजर आए, जिसके ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. शो के दौरान ओरी ने खुलेआम समय को धमकी भी दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट गई.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 29, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:14 AM IST
India's Got Latent 2: ओरी ने बीच शो में दी समय रैना को अंदर करवाने की धमकी! कॉमेडियन ने दिया ऐसा जवाब; सुनते ही छूट जाएगी हंसी
Image Credit: ओरी और समय रैना की मस्ती देख नहीं रोक पाएंगे हंसी (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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