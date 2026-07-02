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व्यूज के लिए कर दिया इस्लाम का अपमान! पाकिस्तानी ड्रामा को लेकर मचा बवाल; एक्ट्रेस पर गुस्साई अवाम

पाकिस्तानी ड्रामा 'जब्त' इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके पीछे की वजह शो का एक विवादित सीन है. आइए बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 02, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:36 PM IST
व्यूज के लिए कर दिया इस्लाम का अपमान! पाकिस्तानी ड्रामा को लेकर मचा बवाल; एक्ट्रेस पर गुस्साई अवाम

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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