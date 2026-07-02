/व्यूज के लिए कर दिया इस्लाम का अपमान! पाकिस्तानी ड्रामा को लेकर मचा बवाल; एक्ट्रेस पर गुस्साई अवाम

पाकिस्तानी ड्रामा की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसे बाहरी देशों के दर्शक भी बेहद पसंद किया करते हैं. लेकिन हाल ही में एक पॉपुलर ड्रामा विवादों का हिस्सा बन गया है. ये सीरियल कोई और नहीं, बल्कि फेमस शो 'जब्त' है, जिसे इस समय भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. इंटरनेट पर कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि शो में ऐसा कंटेंट दिखया जा रहा है, जो दुनियाभर के मुस्लिम यूजर्स की धार्मिक भावानाओं को ठेस पहुंचा रहा है.
शो के मेकर्स पर संवेदनशील कंटेंट दिखाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. वहीं देखते ही देखते ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग गुस्से में चैनल को बंद करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया पर चैनल के खिलाफ विरोध कर रही है.
सीरियल 'जब्त' को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ, जब इसके 20वें एपिसोड में एक सीन दिखाया गया. इस सीन में एक्ट्रेस सारा एजाज का किरदार काफी गुस्से में नजर आता है. उनका किरदार अपने गुस्से को दिखाते हुए कमरे की बुकशेल्फ में रखी किताबों को एक-एक कर नीचे फेंकना शुरू कर देता है. उस समय तक सब कुछ ठीक लग रहा होता है. लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस सीन का एक स्क्रीनशॉट और वीडियो क्लिप इंटरनेट पर पोस्ट कर देते हैं.
सीन का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही तुरंत वायरल हो गया और ये मामला तेजी से फैल गया. इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि एक्ट्रेस ने गुस्से में जिन किताबों को जमीन पर फेंका है, उनमें से एक किताब 'इस्लामिक स्टडीज' की है. इस बुक के फ्रंट पेज पर पवित्र काबा की फोटो साफ-साफ नजर आ रही है. वहीं जब ये किताब जमीन में गिरी तो, इसी सीन के दौरान खुले पन्नों पर कुरान की आयतें और हदीस लिखी दिखाई देती हैं.
Has Geo gone too far?
In Episode 20 of Geo’s drama Zabt, a scene shows a girl throwing an Islamic Studies textbook. The producers could have used any other book for this scene, but they chose a subject that contains references to Allah and the Holy Prophet . #GEO pic.twitter.com/158KjdMFPX
— weirdo (@ansha_here) June 30, 2026
एक्ट्रेस को पवित्र धार्मिक किताबों को इस तरह से जमीन पर फेंकते हुए देखकर लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने इसे इस्लाम का अपमान बताया. वहीं इस विवाद के बढ़ने के बाद, जियो एंटरटेनमेंट ने तुरंत कदम उठाया और ऑफिशियली यूट्यूब चैनल से 'जब्त' ड्रामे के इस एपिसोड को हटा दिया. लेकिन इस एपिसोड को डिलीट करने से भी अवाम का गुस्सा शांत नहीं हुआ.
20वां एपिसोड डिलीट करने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो जियो टीवी के आला आधिकारियों से इसके लिए ऑफिशियली और पब्लिकली रूप से माफी मांगने की मांग करने लगे. तो दूसरी ओर, कुछ पुराने संगठनों और यूजर्स ने देश की रेगुलेटरी अथॉरिटीज से इस पूरे मामले की कानूनी जांच करने की अपील की.
इस कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर कई लोगों का ये भी कहना है कि टीवी चैनलों को फिक्शन ड्रामा में धार्मिक कंटेंट दिखाते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने सलाह देते हुए कहा कि इस तरह के विवादित सीन से मेकर्स को बचना चाहिए और प्रोडक्शन को भी ऐसे मामलों में सही से एडिटिंग करनी चाहिए. इस विवाद के बाद, एक्ट्रेस सारा एजाज को भी काफी ट्रोल किया जा रहा है और हो सकता है कि इसका असर उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स पर पड़े.