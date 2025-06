Panchayat 4 X Review: किसने जीता फुलेरा गांव का चुनाव, 'पंचायत 4' को लोग दे रहे ऐसे रिव्यू

Panchayat 4 X Review: OTT पर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली वेब सीरीज 'पंचायत' अपने नए सीजन 'पंचायत 4' के साथ एक बार फिर दर्शकों के बीच लौट आई है. साल 2020 की शुरुआत में ही इस सीरीज को पहली टेलीकास्ट किया गया था. उस समय ऑडियंस तो क्या इसकी स्टार कास्ट और मेकर्स को भी अंदाजा नहीं होगा कि कभी यह सीरीज सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज बनकर सामने आएगी. अब लंबे वक्त के इंतजार के बाद आखिर 'पंचायत 4' रिलीज हो गई है.

लोगों ने दिए सीरीज के रिएक्शन

'पंचायत 4' के इस सीजन के बिल्कुल अलग कहानी देखने को मिल रही है. इस बार फुलेरा गांव राजनीति का मैदान बना दिख रहा है. वहीं, सचिन जी और रिंकू का प्यार भी परवान चढे़गा. ऐसे में अब सीरीज को लेकर दर्शकों के रिएक्शन्स भी आने लगे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने सीरीज के रिव्यूज देने शुरू कर दिए हैं. चलिए जानते हैं 'पंचायत 4' को लेकर क्या कहना है.

बयां किया सीरीज के लिए प्यार

.#PanchayatSeason4 is not just a show it’s an institution of cinema.

A masterclass in storytelling, screenplay & emotion

It makes you laugh, it makes you cry every frame speaks.

Some victories don’t bring joy

Some victories hurt more than defeats

That’s real. That’s #Panchayat pic.twitter.com/YT5fiRmVBu

— Kushagra Saxena (@KushagraSaxena_) June 24, 2025