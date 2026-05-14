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शेफाली जरीवाला के निधन पर पराग त्यागी का बड़ा खुलासा! एंटी एजिंग इंजेक्शन पर तोड़ी चुप्पी, रतन टाटा का दिया उदाहरण, बोले- ‘अगर ऐसा होता तो…’

Shefali Jariwala Death: शेफाली जरीवाला की मौत को लेकर लंबे समय से चल रही एंटी एजिंग इंजेक्शन वाली अफवाहों पर उनके पति पराग त्यागी ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ कहा कि शेफाली ने कभी ऐसे किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया. पराग ने सोशल मीडिया पर फैल रही बातों को गलत बताया और लोगों से बिना सच जाने अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 14, 2026, 11:40 AM IST
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Parag Tyagi on Shefali Jariwala Death
Parag Tyagi on Shefali Jariwala Death

Parag Tyagi on Shefali Jariwala Death: 42 की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली ‘कांटा लगा गर्ल’ शेफाली जरीवाला की अचानक हुई मौत ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के साथ-साथ उनके फैंस को भी गहरा सदमा दिया था. उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलने लगीं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा एंटी एजिंग इंजेक्शन को लेकर हुई. कई लोगों ने बिना किसी पक्की जानकारी के अलग अलग दावे करने शुरू कर दिए थे. अब करीब एक साल बाद उनके पति पराग त्यागी ने इन सभी अफवाहों पर खुलकर बात की है. 

उन्होंने साफ कहा कि सच से ज्यादा गलत बातें फैल रही हैं और लोग बिना सोचे समझे उन पर भरोसा कर रहे हैं. पराग ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि शेफाली ने कभी भी किसी तरह के एंटी एजिंग या वजन घटाने वाले इंजेक्शन नहीं लिए थे. उन्होंने कहा कि जो भी बातें सोशल मीडिया या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही हैं, वो सच नहीं हैं. पराग ने लोगों से अपील की कि बिना जांचे परखे किसी भी खबर पर भरोसा न करें. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी हमेशा एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जीती थीं और ऐसी चीजें नहीं करती थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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हेल्थी लाइफ जीती थी शेफाली जरीवाला

इंटरव्यू में पराग ने आगे बताया कि उनका घर का खाना बहुत नॉर्मल और हेल्थी होता था. दाल, सब्जी और रोटी ही रोजमर्रा का हिस्सा था. उन्होंने कहा कि हां, प्रोटीन का ध्यान रखा जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत तरीका अपनाया जाता था. उनके मुताबिक शेफाली उस समय अपने जीवन में सबसे ज्यादा फिट और खुश थीं. उन्होंने ये भी याद किया कि पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था और नॉर्मल जिंदगी जीता था. पराग ने अफवाहों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग बिना सोचे समझे कहानियां बना लेते हैं. 

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अगर ऐसा कुछ होता तो हर कोई ले रहा होता...

उन्होंने कहा कि ये सुनकर उन्हें हैरानी होती है कि लोग कैसे ऐसी बातें फैला देते हैं. उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा कोई इंजेक्शन होता जिससे हमेशा जवान रहा जा सकता, तो हर कोई उसे ले रहा होता. उनका कहना था कि ये सब बातें सिर्फ मनगढ़ंत हैं और इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान हल्के अंदाज में कहा कि लोग तो यहां तक कह देते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो बड़े बड़े लोग भी हमेशा जिंदा रहते. पराग ने कहा कि जीवन और मृत्यु पूरी तरह नैचुरल चीज है. इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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दिवंगत रतन टाटा का दिया उदाहरण

उन्होंने कहा कि जब किसी का समय आता है, तो उसे टाला नहीं जा सकता. इसलिए बेवजह की अफवाहों पर ध्यान देना सही नहीं है. पराग त्यागी ने इंटरव्यू में अफवाहों पर नाराजगी जताते हुए भरात के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि अगर सच में कोई ऐसा एंटी एजिंग तरीका या इंजेक्शन होता जिससे उम्र को रोक या बढ़ाया जा सकता, तो रतन टाटा जैसे लोग भी आज जिंदा होते. इसके अलावा पराग त्यागी ने अपने नए काम के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया कि वे अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं. 

एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े पराग त्यागी

जो भारतीय संस्कृति और सनातन पर आधारित कंटेंट दिखाता है. उनका कहना है कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद लोगों को अपनी परंपराओं और कहानियों से जोड़ना है. यहां भजन, पौराणिक कहानियां और धार्मिक कंटेंट को नए तरीके से दिखाया जाएगा ताकि युवा भी इससे जुड़ सकें. पराग ने सनातन धर्म पर अपनी बात साझा करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है. इसमें सवाल पूछने और समझने की आजादी मिलती है. उन्होंने कहा कि आज के समय में युवा मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऐसे में भारतीय दर्शन उन्हें शांति दे सकता है. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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