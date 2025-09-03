देश की बेटियों को पढ़ाना चाहती थीं शेफाली जरीवाला, पराग त्यागी ने पूरा किया पत्नी का अधूरा सपना, फैंस ने किया सपोर्ट

Shefali Jariwala Rise Foundation: शेफाली जरीवाला को दुनिया से गए पूरे दो महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी इस सच्चाई को मान नहीं पा रहे कि वो अब हमारे बीच नहीं हैं. उनके पति अक्सर उनकी याद में पुराने पलों को सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि अब वे शेफाली का एक सपना पूरा करने वाले हैं, जो अधूरा रह गया था. ये खबर सुनकर उनके फैंस भी भावुक हो उठे.

टीवी एक्टर पराग त्यागी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खास पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत जल्द शेफाली जरीवाला, जिनको वे प्यार से परी बुलाया करते थे, का चैनल यूट्यूब पर आने वाला है. उनका कहना है कि उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों ही सिर्फ परी और उसकी फाउंडेशन को समर्पित हैं. इस पहल का नाम है शेफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन (Shefali Jariwala Rise Foundation), जिसके जरिए परी के सपनों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी.

पराग त्यागी पूरा कर रहे पत्नी का सपना

पराग ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल से होने वाला हर प्रमोशन और कमाई पूरी तरह से परी की फाउंडेशन को ही जाएगी. इस तरह से वे चाहते हैं कि जो भी इनकम हो, वो सोशल वर्क और और परी के सपनों को पूरा करने में इस्तेमाल हो. पोस्ट में उन्होंने अपने और शेफाली के चाहने वालों का आभार भी जताया और कहा कि वो सभी प्यार और दुआओं से अभिभूत हैं. उनका कहना है कि अगर लोग इसी तरह उन्हें प्यार देते रहें, तो वे सब मिलकर परी का सपना पूरा कर पाएंगे.

फैंस भी जमकर कर रहे सपोर्ट

पराग की ओर से ये एक इमोशनल और इंस्पायरिंग मैसेज है, जिनके उनके फैंस को भी खुश कर दिया. इतना ही नहीं, पराग ने खासतौर पर फिल्ममेकर हर्ष का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ये खूबसूरत वीडियो को बनाया. साथ ही बताया कि पूरा वीडियो उनके इंस्टाग्राम बायो में दिए गए लिंक के जरिए देखा जा सकता है. पोस्ट के आखिर में उन्होंने परी और सिम्बा के साथ अपने फैंस को ढेर सारा प्यार भेजा और कहा कि उनका साथ और आशीर्वाद उनके लिए बहुत मायने रखता है.

42 की उम्र में शेफाली जरीवाला का निधन

ये पहले सच में दिल को छू लेने वाली है और समाज में पॉजिटिव बदलाव की दिशा में कदम है, जिसकी फैंस भी जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट्स में अपना सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं. बता दें, शेफाली जरीवाला का निधन 27 जून 2025 की रात को हुआ था. उस वक्त उनकी उम्र 42 साल थी. अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें रात 11 बजे मृत घोषित कर दिया गया. उनकी की वजह कार्डियक अरेस्ट और ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना बताया गया है.