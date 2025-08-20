'हम लोगों के लिए शॉकिंग था...'Parineetii शो के बंद होने की खबरों पर पारस कलनावत ने लगाई मुहर, बोले- गुडबॉय कहना मुश्किल

Parineetii Tv Show Go off Air: कई सारे टीवी शोज में काम कर चुके पारस कलनावत इन दिनों परिणीति शो में नजर आ रहे हैं. इस शो में पारस आदित्य कश्यप के किरदार में है जिसे लोगों का खूब प्यार मिल रहा है. लेकिन, अब इस शो से जुड़ी ऐसी खबर आई है जिसे जानकर फैंस को तगड़ा झटका लगेगा.

बंद होने वाला है 'परिणीति' शो

परिणीति शो के एक्टर पारस कलनावत ने कहा कि शो के ऑफ एयर होने की खबरों पर मुहर लगाई. एक्टर ने जूम से बात करते हुए कहा- 'मुझे हाल ही में पता चला कि ये सीरियल बंद होने वाला है. सभी को एक साथ इस बारे में पता चला. फिर चाहे वो फैंस हों. बस कुछ दिन और बचे हैं काफी प्रोटेस्ट चल रहा ताकि ये शो बना रहे.फैंस अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि ये शो बना रहे. वो चाहते हैं कि ये शो ना बंद हो. वो यही चाहते हैं.'

गुडबॉय कहना मुश्किल

पारस ने कहा- 'किसी भी शो को गुडबॉय कहना हमेशा मुश्किल होता है. लेकिन बतौर एक्टर बस यही कर सकते हैं कि सबसे प्यार बनाकर और दिल की बात बोलकर जाएं. इसी पर फिलहाल फोकस कर रहा हूं. जाते वक्त मैं सबसे बहुत अच्छे से मिलते हुए और सबसे बात करते हुए जाना चाहूंगा. ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट शो में ये कहने का भी मौका नहीं मिला था. लास्ट शो में देखने को मिला था कि बस शो बंद हो गया. हम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं. अब मौका है.'

हम लोगों के लिए शॉकिंग था

टेली चक्कर से बात करते हुए पारत ने शो के बंद होने की खबर को शॉकिंग बताया.एक्टर ने कहा कि 'ये हम लोगों के लिए शॉकिंग था. मुझे सच में बुरा लगा.मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए. वो लोग इस सीरियल को 3 साल से शूट कर रहे थे. मैं उन लोगों के लिए और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा था. सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे.' आपको बता दें, पारस कलनावत इससे पहले 'अनुपमा', 'मेरी दुर्गा' और 'कुंडली भाग्य' में काम कर चुके हैं.

