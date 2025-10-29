Advertisement
trendingNow12980584
Hindi Newsटीवी

'पवित्र रिश्ता’ फेम एक्ट्रेस प्रार्थना बेहेरे को खल रही पिता की कमी, पोस्ट में बयां किया दर्द, बोली- मिस यू बाबा...

मशहूर टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता’ में वैशाली का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे के पिता का निधन कुछ समय पहले एक दुर्घटना में हुआ था. उनको अपने पिता की बहुत याद आ रही है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने यह जानकारी दी. 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Oct 29, 2025, 09:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'पवित्र रिश्ता’ फेम एक्ट्रेस प्रार्थना बेहेरे को खल रही पिता की कमी, पोस्ट में बयां किया दर्द, बोली- मिस यू बाबा...

मशहूर टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता’ में वैशाली का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे के पिता का निधन कुछ समय पहले एक दुर्घटना में हुआ था. उनको अपने पिता की बहुत याद आ रही है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने यह जानकारी दी. इस पोस्ट में प्रार्थना बेहेरे ने अपने मोबाइल स्क्रीनसेवर की एक फोटो शेयर की है. इसमें '11:11' के टाइम के साथ उनके पिता की तस्वीर भी दिखाई दे रही है. तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, 'मिस यू बाबा.' 

सड़क दुर्घटना में पिता का हुआ निधन
बता दें कि प्रार्थना के पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. एक्ट्रेस ने ये खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी. अपने पिता की एक तस्वीर साझा करते हुए, उन्होंने उनके सभी मूल्यों और शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हुए एक भावनात्मक नोट लिखा था. उन्होंने इस पोस्ट में लिखा था, 'मृत्यु के बाद भी आपको याद किया जाएगा, कोई अपने आंसुओं के बीच भी मुस्कुराएगा और जीवन चलता रहेगा. यही जीने का असली मतलब है.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस ने पोस्ट में बयां किया दर्द
प्रार्थना ने आगे लिखा, 'मेरे पिताजी का 14 अक्टूबर को दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. बाबा, आपके जाने के बाद जिंदगी मानो थम सी गई हो. आपकी मुस्कान आज भी हमारे कानों में गूंजती है, आपका आत्मविश्वास हमारे मन को मजबूत करता है और आपके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि नजरिए से होती है.' 

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेत्री ने उन मूल्यों के लिए उनका धन्यवाद किया, जो उन्होंने सिखाए थे. उन्होंने लिखा, 'आपकी ईमानदारी, सेवा और लोगों के प्रति अटूट प्रेम ने हमें मानवता का सच्चा मूल्य सिखाया है. आपने हमें सिखाया कि दूसरों की मदद करना ही असली संतुष्टि है. भले ही आप आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी आवाज और गीत हमें हमेशा शक्ति देते हैं.' इस पोस्ट में प्रार्थना ने अपने दिवंगत पिता से वादा किया कि वह अपने काम के जरिए उनका नाम रोशन करती रहेंगी. साथ में यह भी वादा किया कि आप चिंता न करें, वह हमेशा खुश रहेंगी और उन्हें याद रखेंगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

prarthana behere

Trending news

राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया