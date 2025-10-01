'पवित्र रिश्ता' फेम प्रिया मराठे की मौत को हुआ 1 महीना, पति शांतनु ने लिखा दर्द भरा पोस्ट, बोले- जल्द मुलाकात होगी...

Pavitra Rishta फेम प्रिया मराठे की मौत को एक महीना हो गया है. ऐसे में एक्टर के पति शांतनु ने एक्ट्रेस की याद में ऐसा पोस्ट लिखा कि वो मिनटों में वायरल हो गया.
Pavitra Rishta Fame Priya Marathe Died: 'पवित्र रिश्ता' सीरियल में अंकिता लोखंडे की बहन का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस प्रिया मराठे की मौत को एक महीना हो चुका है. ये कैंसर से पीड़ित थी और 31 अगस्त को दुनिया को अलविदा कहा दिया. एक्ट्रेस की मौत के एक महीने बाद इनके पति शांतनु ने इमोशनल पोस्ट लिखा है जो लोगों की आंखे नम कर रहा है.
इमोशनल हुए पति शांतनु
शांतनु ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा- 'ये पोस्ट उन सभी लोगों को धन्यवाद देने लिए है जिन्होंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रिया को प्यार भेजा. आज प्रिया को एक महीना हो चुका है लेकिन दुख और तकलीफ को शब्दों में बया नहीं किया जा सकता. अचानक से उस प्योर हार्ट वाली लड़की का यू दुनिया से चले जाना शॉकिंग था. लेकिन,उसने अपने काम से ना जाने कितने लोगों का दिल जीता और ना जाने कितने लोगों को अपने व्यवहार और एक्शन से इंप्रेस किया.'
जल्द मुलाकात होगी...
'आप सभी का धन्यवाद जो इस मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए डटकर खड़े रहे. आप सभी को पाकर खुशकिस्मत हूं. मेरा दिल ग्रैटीट्यूड से भर गया है. मेरी एंजल...जल्द ही हम दोनों की मुलाकात होगी.'
2 साल से जूझ रही थीं कैंसर से
साल 2012 प्रिया और शांतनु ने शादी कर ली थी. प्रिया करीबन 2 साल से कैंसर से जूझ रही थीं. इनकी मौत 31 अगस्त को अपने घर पर सुबह 4 बजे के आसपास हुई. प्रिया की मौत से ना केवल पवित्र रिश्ता टीम बल्कि टेलीविजन के कई सितारे एक्ट्रेस को नम आंखों से अंतिम विदाई देने पहुंचे थे.
आपको बता दें, प्रिया मराठे ने 'पवित्र रिश्ता' के अलावा 'ससुराल सिमर का', 'उतरन', 'बड़े अच्छे लगते हैं', 'सावधान इंडिया', 'आयुष्मान भव' जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं. हालांकि सबसे ज्यादा फेम अंकिता की शो में बहन मिलकर मिला था. एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ी रहती थीं और लगातार अपनी फोटोज शेयर करती रहती थीं.
