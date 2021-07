Indian Idol 12: Pawandeep Rajan बनेंगे विजेता? फैंस ने सोशल मीडिया पर चलाई मुहीम

नई दिल्ली: पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) के सबसे पसंदीदा प्रतियोगियों में से एक हैं. अपनी कला से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया है. फैंस, गेस्ट और जज सभी के वो चहेते रहे हैं. बीते हफ्तों की तरह ही इस शनिवार भी फैंस पवनदीप की परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं. उनकी दमदार परफॉर्मेंस ने फैंस को उत्साहित कर दिया.

बारिश का मौसम आ गया है, ऐसे में 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) में शनिवार को मानसून सीजन थीम था. सभी कंटेस्टेंस ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दीं. 'इंडियन आइडल 12' के जजों ने भुट्टा और भजिया के साथ परफॉर्मेंसेज का मजा लिया है. सभी मॉनसून सीजन एन्जॉय करते नजर आए. मानसून के इस जश्न के दौरान सभी ने शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया.

इसी थीम पर पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) भी गाना गाए और उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया. पवनदीप राजन ने 'रिम झिम गिरे सावन' गाया और प्रशंसकों ने पसंद भी किया. अब पवनदीप के फैंस सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और उन्हें विनर बनाने के लिए सोशल मीडिया यूजर्स से अपील कर रहे हैं कि लोग पवनदीप को ही वोट दें और विनर बनाएं.

Guys don't forget to vote for our darling Pawandeep.. He need our votes... Its our responsibility to make him winner.. Lets make him winner with highest votes ever in history of indian idol #indianidol12 #indianidol #IndianIdol2021 #Pawandeep #pawandeeprajan

When big talent comes in little things. Bang On Joey! Reach for the moon and fall amongst the stars ! You have your Idol Pawandeep for a great role model and love of your fans! @RajanPawandeep #IndianIdol #Pawandeep #drummerboyJoey https://t.co/oAz5ssx2SP

