‘तुम्हारे बिना कैसे आगे बढूं...’ इंफ्लुएंसर अनुनय सूद की मौत से बुरी तरह टूटी गर्लफ्रेंड, नहीं कर पा रहीं यकीन, पोस्ट शेयर कर लिखा- ‘तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज...’

Travel Influencer Anunay Sood Death: इस वक्त सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स से लेकर ट्रैवल कम्युनिटी में मशहूर ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद के अचानक निधन से शोक पसरा हुआ है. 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले अनुनय अपने शानदार ट्रैवल फोटोज और एडवेंचर कंटेंट के लिए जाने जाते थे. उनकी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, जो उनको फॉलो करते थे और उनके फोटो-वीडियोज को खूब पसंद किया करते थे. उनकी मौत की खबर ने उनके करीबियों के साथ फैंस को भी हिलाकर रख दिया.

अनुनय सूद ने हजारों लोगों को अपने कैमरे के जरिए दुनिया घूमने की इंस्पिरेशन दी थी. फिलहाल उनकी मौत की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इस खबर ने उनके फैंस और साथी क्रिएटर्स को गहरा झटका दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुनय सूद मॉडल और एक्ट्रेस शिवानी परिहार को डेट कर रहे थे. शिवानी ने अनुनय को याद करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसको पढ़ने के बाद उनके दर्द को समझा जा सकता है. साथ ही उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है, जो फ्लाइट के अंदर की है.

अनुनय सूद की मौत से टूटी गर्लफ्रेंड

फोटो में शिवानी अनुनय के कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद करके बैठी नजर आ रही हैं और अनुनय कैमरे की ओर देख रहे हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने दिल छू लेने वाला मैसेज भी लिखा. शिवानी ने लिखा, ‘अब तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम चले गए हो. दिल बहुत भारी लग रहा है और सब कुछ खाली-खाली सा महसूस हो रहा है’. शिवानी ने आगे लिखा, ‘तुम मेरे लिए सब कुछ थे. मेरी जगह, मेरा सुकून, मेरा जीवन. समझ नहीं आ रहा इस सबको कैसे मान लूं. ये सब बिल्कुल असली नहीं लगता’. उनके इस पोस्ट ने सभी को इमोशनल कर दिया.

इंफ्लुएंसर के निधन पर नहीं कर पा रहीं यकीन

उनके फैंस और दोस्तों पोस्ट पर कमेंट कर उनको हिम्मत दे रहे हैं और अनुनय को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. शिवानी ने ये भी लिखा, ‘हर छोटी चीज मुझे तुम्हारी याद दिलाती है – तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे मैसेज, सब कुछ. अभी कुछ दिन पहले तक हम अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहे थे और अब मैं यहां हूं, ये सोचते हुए कि तुम्हारे बिना कैसे जिया जाए’. उन्होंने अंत में लिखा, ‘मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगी, भले ही तुम यहां नहीं हो. तुम हमेशा मेरा हिस्सा रहोगे. लव यू. रेस्ट इन पीस’. जयपुर की रहने वाली शिवानी परिहार मॉडल, एक्ट्रेस और डिजिटल क्रिएटर हैं.

कौन हैं अनुनय सूद और शिवानी परिहार?

वे दुबई में रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वे फैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट के लिए जानी जाती हैं और ‘म्हारी’ नाम के कपड़ों के ब्रांड की को-फाउंडर हैं. शिवानी और अनुनय की बॉन्डिंग फैंस को खूब पसंद आती थी. मार्च 2025 में उन्होंने आखिरी बार अनुनय के साथ पहाड़ों का एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया था, जिसका कैप्शन था, ‘Disconnected, yet more connected’. अनुनय सूद भारत के सबसे पॉपुलर ट्रैवल इंफ्लुएंसर्स में से एक थे. उनके फोटोज में दूर-दराज की जगहों की खूबसूरती और सफर की असली एहसास झलकता था.