FIR Against Comedian Pranit More-Himanshu Jangra: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और 'बिग बॉस 19' फेम प्रणित मोरे इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, उनका शो तब विवादों में आया, जब हिमांशु जांगड़ा नाम के एक शख्स ने वहां बैठकर '370 बिरयानी' से जुड़ा भद्दा कमेंट किया. इस मुद्दे पर कई हस्तियों ने प्रतिक्रिया दी और प्रणित की निंदा की, क्योंकि वह हिमांशु को रोकने की बजाय उनकी बातों पर हंस रहे थे और आखिर में उन्होंने उसे इनाम भी दिया.
अब इस मामले में साइबर सिटी गुरुग्राम के पॉश इलाके 'साइबर हब' में स्टैंड-अप कॉमेडी के नाम पर महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर गुरुग्राम पुलिस ने स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे और वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. इससे पहले महाराष्ट्र में भी मोरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है. वहीं, प्रणित ने माफी मांगते हुए एक और मौका देने की बात कही है.
बता दें कि यह पूरा मामला 12 अप्रैल का बताया जा रहा है, जब साइबर हब में एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो का आयोजन किया गया था. शो के दौरान हिमांशु जांगड़ा ने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक और फूहड़ बातें कही थीं. सबसे ज्यादा विवाद उस टिप्पणी पर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि '370 रुपये की बिरयानी खिलाकर महिलाओं पर टिप्पणी की जा सकती है.'
जब इस शो का वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो नेटिजन्स भड़क उठे. लोगों ने इसे मनोरंजन के नाम पर महिलाओं का सरेआम अपमान करार दिया और कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी.
वहीं, सोशल मीडिया पर बढ़ते बवाल को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने इस मामले का संज्ञान लिया. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, 'कॉमेडी या एंटरटेनमेंट के नाम पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.'
आयोग की तरफ से तुरंत गुरुग्राम पुलिस को लिखित शिकायत भेजी गई, जिसके बाद डीएलएफ फेज-2 थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली. आयोग ने प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून को तलब किया है.