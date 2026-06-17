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मुंबई के बाद अब गुरुग्राम में भी FIR, '370 बिरयानी' विवाद में बढ़ीं प्रणित मोरे की मुश्किलें; 22 जून को पेश होने का आदेश

FIR Against Comedian Pranit More-Himanshu Jangra: कॉमेडियन प्रणित मोरे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. मुंबई के बाद अब गुरुग्राम पुलिस ने मोरे के खिलाफ FIR दर्ज की है. इसके अलावा हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है. जानिए क्या है पूरा मामला-

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 17, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:06 AM IST
मुंबई के बाद अब गुरुग्राम में भी FIR, '370 बिरयानी' विवाद में बढ़ीं प्रणित मोरे की मुश्किलें; 22 जून को पेश होने का आदेश

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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