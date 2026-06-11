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'डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स...' प्रणित मोरे शो का पुराना वीडियो वायरल, लेडी डॉक्टर के घटिया मजाक पर मचा बवाल

Pranit More Show: इन दिनों सोशल मीडिया पर '370 रुपये की बिरयानी' वाला विवाद काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इसी बीच अब प्रणित मोरे के शो में आई एक फीमेल डॉक्टर का बयान भी सुर्खियों में आ गया है, जिसमें एक लेडी डॉक्टर डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट को लेकर मजाक उड़ाने की बातें करती दिख रही हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 11, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:58 AM IST
'डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स...' प्रणित मोरे शो का पुराना वीडियो वायरल, लेडी डॉक्टर के घटिया मजाक पर मचा बवाल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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