'डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स...' प्रणित मोरे शो का पुराना वीडियो वायरल, लेडी डॉक्टर के घटिया मजाक पर मचा बवाल

Pranit More Show: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे इस वक्त अपनी नई कंट्रोवर्सी को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं. कॉमेडियन का सोशल मीडिया पर '370 रुपये की बिरयानी' वाला विवाद काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस टिप्पणी के वायरल होने के बाद अब उस शख्स की नौकरी तक जा चुकी है. प्रणित मोरे भी इस विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांग चुके हैं. इतना ही नहीं, इस बढ़ते विवाद के बाद प्रणित ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिएक्टिवेट कर दिया है.
ये विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही प्रणित मोरे का एक और वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगा. यह एक पुराना क्लिप है, जिसमें एक लड़की, जो पेशे से डॉक्टर थी, उसने मेडिकल रूम का एक किस्सा शेयर किया था. क्लिप में लड़की सभी के बीच एक मेल डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पर मजाक करती दिख रही है और साथ में प्रणित मोरे भी उसमें अपने जोक्स शामिल करते हैं. लेकिन उस वक्त इस पर कोई विवाद नहीं हुआ.
This female doctor said that she and her friends joke about the dick sizes of male dead bodies.
Imagine the outrage if a male doctor made the same joke about a dead woman's vagina.
He would be fired and called a rapist.
But girls can do this and face no punishment. Why? twitter.com/lohaZZVqgu
︎venom (venom1s) June 10, 2026
दरअसल, सेजल पवाल का शो के दौरान किया गया कमेंट तेजी से वायरल हो रहा है. सेजल पवार पेशे से डॉक्टर हैं. उन्होंने हाल ही में पुरुषों की डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स का मजाक उड़ाया. उन्होंने शो के दौरान कहा, 'वह और उनकी एक साथी अक्सर अस्पताल में पुरुषों की डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के साइज की तुलना करती हैं.' सेजल का यह कमेंट सुन लोग भड़क गए. ऐसे में सेजल ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है. उनके इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक, वह मुंबई के KEM अस्पताल में नौकरी करती हैं.