मेरे को ये सब बहुत बेकार..., प्रेग्नेंसी के सवालों से झुंझलाईं अंकिता लोखंडे; चिढ़कर बोलीं- जब होगा तब
Ankita lokhande Pregnancy: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की शादी को 4 साल हो चुके हैं. अब उनसे हर कोई बच्चे को लेकर सवाल पूछता है. अंकिता हाल ही में इन सवालों से झुंझलाती हुई नजर आईं. उन्होंने चिढ़कर कहा कि जब होगा, तब बता देंगी. उन्होंने कहा कि इस बारे में एंटरटेन नहीं करेंगी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:34 PM IST
अंकिता लोखंडे और विकी जैन टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. काफी समय से दोनों से बेबी प्लानिंग को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं. कई बार अंकिता के प्रेग्नेंसी की खबरें भी आई हैं. अब हाल ही में अंकिता से जब प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल किया गया तो वह गुस्सा हो गईं और उन्होंने कहा मुझसे यह सब पूछा करो. वहीं विकी क्या बोलते हैं यह आपको बताते हैं.

गणेश चतुर्थी के मौके पर अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने मीडिया से बातचीत की. इसी दौरान अंकिता से प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल पूछा गया. अंकिता ने पत्रकारों से कहा कि वे उनसे प्रेग्नेंसी के बारे में न पूछें, क्योंकि उनपर बच्चा पैदा करने का दबाव बढ़ने लगता है.

'जिस दिन होगा, उस दिन बताऊंगी'

अंकिता लोखंडे ने झुंझलाकर कहा, 'मैं ना सच बोल रही हूं, मुझे ना ये सवाल बहुत बोर लगता है. मुझसे ये सब मत पूछो. जिस दिन होगा, उस दिन बताऊंगी. मैं सच में.. मैं इसे एंटरटेन नहीं करना चाहती. बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर प्रेशर फील होता है पैरेंट्स बनने का.'

अंकिता ने शो में किया था प्रेग्नेंसी का ऐलान!

अंकिता और विक्की दिसंबर 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों को 'लाफ्टर शेफ्स' के दोनों सीजन में साथ खाना पकाते हुए देखा गया था. इसी शो में अंकिता ने ऐलान किया कि वो प्रेग्नेंट हैं. हालांकि बाद में यूट्यूब व्लॉग में विक्की ने मजाक में कहा था, 'पूरा परिवार लगा हुआ है. बातचीत चल रही है.' पर अंकिता ने कहा था, 'मैं सवालों से थक गई हूं.'

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव.

Ankita Lokhande

