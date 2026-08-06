Alliance की विनर बनीं मिनी माथुर, अली गोनी और रूही दोसानी को पछाड़ा; कहा-उम्र-जेंडर देखकर जज न करें

Alliance Winner Announced: मिनी माथुर ने गुरुवार को अमेज़न प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'अलायंस' का खिताब जीत लिया. कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किए गए इस शो से ट्रॉफी और 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि जीतने के बाद, मिनी ने SCREEN से अपनी जीत के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी जीत रियलिटी शो निर्माताओं को इस रूढ़िवादी सोच से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी कि रियलिटी शो में कौन सफल हो सकता है.
मिनी ने शो के दौरान अपने साथ हुए उम्र और लिंगभेद के बारे में भी खुलकर बात की. मशहूर टीवी एक्ट्रेस और शानदार एंकरिंग के लिए जानी जाने वाली मिनी माथुर ने रियलिटी शो 'अलाएंस' की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. साथ ही कुणाल खेमू के इस शो से 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी जीत ली.
अपनी जीत के बाद मिनी ने SCREEN से अपनी जीत के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी जीत रियलिटी शो मेकर्स को इस रूढ़िवादी सोच से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी कि रियलिटी शो में कौन सफल हो सकता है. इसके साथ ही उन्होंने जेंडर और एज को लेकर भी खुलकर बात की.
अपनी जीत के बारे में बात करते हुए मिनी माथुर ने कहा, 'यह बहुत ही शानदार लग रहा है, जैसे कोई सपना हो. पहले दिन तो मुझे लगा भी नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मैं इसी बात से जूझ रही थी कि क्या मैं इतने लंबे समय तक कैद में रह पाउंगी. मैं रियलिटी शो वाली इंसान नहीं हूं. मेरे लिए तो पहले हफ्ते में बस सर्वाइव करना ही बड़ी बात थी. जैसे-जैसे हफ्ते बीतते गए, मुझे गेम में मजा आने लगा और मैंने उन चीजों पर ध्यान दिया, जिनसे मुझे 'Alliance' को लेकर उत्साह मिला और उसी से मुझे मदद मिली.'
साथ ही मिनी माथुर ने अपने गेमप्ले को लेकर हो रही आलोचनाओं और लोगों की सोच का भी जवाब दिया. दरअसल, कुछ लोगों का मनाना था शो में उनकी स्ट्रैटेजी उनके पुराने दोस्त निखिल चिनप्पा की वजह से थी. उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है कि छह हफ्ते बाद ट्रॉफी जीतकर मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया. अगर उन्हें लगता है कि निखिल ही मुझे आगे बढ़ा रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि उनके बिना मैं आखिरी हफ़्ते कैसे टिकी रही. शो में मैंने इस सवाल को इसलिए टाला, क्योंकि यह एक बेतुकी सोच है. हम एक टीम की तरह थे. हम 25 साल से दोस्त हैं और एक-दूसरे का साथ देते रहे हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'हमने 24 घंटे गेम खेला और आप लोगों ने उसका सिर्फ़ 50 मिनट का हिस्सा देखा. एडिट में वही बातें दिखाई जाती हैं जिनसे ऐसा लगे कि वह मुझे चालें बता रहे थे, जबकि ऐसे कई मौके थे जब मैंने ऐसा किया था. मुझे किसी और को नीचा दिखाने या अपनी बात को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं लगती. हम दोस्त हैं और एक-दूसरे की मदद करेंगे ही. यह सच है कि वह चौथे हफ़्ते में चले गए थे और मैंने अकेले गेम खेला, जो इस बात का सबूत है कि मैं सिर्फ़ टिकी नहीं रही. मैं जीती भी."
साथ ही शो में उम्र को लेकर किए गए भेदभाव के बारे में बात करते हुए भी मिनी माथुर ने बात की. उन्होंने कहा, 'मैं 'जेन ज़ी' (Gen Z) पीढ़ी के बच्चे की मां हूं. एक बात जो मुझे परेशान कर रही थी, वह यह थी कि मैं 50 की उम्र की महिला हूं. वहीं दूसरी ओर 23 साल के युवा हैं, जो गेमर्स और लाइव-स्ट्रीमर्स हैं और जिनकी पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर ही बसी है. सोशल मीडिया उस असल काम का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैंने जीवन भर किया है, इसलिए हम दोनों की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर था. मेरा मुख्य सवाल यही था कि मैं इन लोगों के बीच कैसे टिक पाउंगी. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब आपके पास फ़ोन नहीं होता, तो आपकी 'न्यूरोप्लास्टिसिटी' (दिमाग की नई चीज़ें सीखने और ढलने की क्षमता) कितनी सक्रिय हो जाती है. आप लोगों और बातचीत में दिलचस्पी लेने लगते हैं.'