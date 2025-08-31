टीवी पर टकरा रहे तीन बड़े शो.. टीआरपी की जंग में कौन आगे? प्रडोयूसर बोले- ‘ये जरूरी है हम मुकाबला...’
टीवी पर टकरा रहे तीन बड़े शो.. टीआरपी की जंग में कौन आगे? प्रडोयूसर बोले- ‘ये जरूरी है हम मुकाबला...’

TV Shows Comparison: कमाल की बात है बॉक्स ऑफिस की तरह ही इस समय टीवी पर भी तीन बड़े शोज के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये जंग टीआरपी की है. इस मामले में कौन किसको पीछे छोड़ता है. इसी बीच प्रोड्यूसर ने ‘क्योंकि सास...’ को लेकर कुछ ऐसा कहा.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 31, 2025, 06:14 AM IST
टीवी पर टकरा रहे तीन बड़े शो.. टीआरपी में कौन आगे?
टीवी पर टकरा रहे तीन बड़े शो.. टीआरपी में कौन आगे?

Producer On TV Shows Comparison: बॉक्स ऑफिस की तरह ही इस वक्त टीवी पर भी तीन बड़े शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’, ‘अनुपमा’ और ‘तारक मेहता...’ जैसे शो के बीच जबरदस्त टीआरपी की टक्कर देखने को मिल रही है. हालांकि, इस समय इस मामले में स्मृति ईरानी के शो ने इन दोनों शोज को टीआरपी में पीछो छोड़ दिया है. इसी बीच टीवी के सबसे मशहूर और देखे जाने वाले शो 'अनुपमा' के प्रोड्यूसर राजन शाही का भी इस पर रिएक्शन आ चुका है. 

हाल ही में उनसे पूछा गया, ‘क्या उनका शो नए लॉन्च हुए रीबूट ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से प्रभावित होगा?’. इस सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि ये शो हमेशा से एक लीजेंड रहा है और इसकी अपनी अलग जगह है. उन्होंने बताया कि इसी शो के बाद से भारतीय टीवी सीरियल्स को गंभीरता से देखा जाने लगा और दर्शकों के बीच उनका मान बढ़ा. राजन शाही ने बातचीत में एकता कपूर और उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ ने भारतीय टेलीविजन को एक अलग पहचान दिलाई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस शो ने दिलाई सीरियल्स को इज्जत

उन्होंने माना कि इस शो की वजह से सीरियल्स को इज्जत मिली. राजन शाही ने बताया कि उन्होंने हाल ही में शो का प्रोमो देखकर एकता कपूर को मैसेज भी किया और कहा कि अब दोनों अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शकों को कहानी सुना रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे शो सिर्फ टीआरपी की दौड़ के लिए नहीं आते, बल्कि उनका मकसद एक कहानी कहना होता है. राजन शाही ने कहा, ‘हम दोनों मेकर्स एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और ये जरूरी है कि हम मुकाबला न करके सार्थक कहानियां बनाते रहें’. 

3 मिनट 26 सेंकड का वो गाना, जिसे सुनते ही गुस्से से तिलमिला गए थे लोग, खूब हुआ था बखेड़ा, फिर भी हुआ फेमस

दोनों शोज ने बनाई अपनी-अपनी पहचान  

उनके मुताबिक, टीवी इंडस्ट्री में हर शो की अपनी खास जगह होती है और उनका मकसद दर्शकों को अच्छा कंटेंट देना है. राजन शाही का मानना है कि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ और ‘अनुपमा’ जैसे शो को आपस में तुलना करना सही नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘क्योंकि...’ जैसे शो हमेशा इतिहास का हिस्सा रहेंगे और ‘अनुपमा’ जैसे नए शो की भी अपनी पहचान है. दोनों की कहानियां और दर्शक अलग हैं’. उनके मुताबिक, दोनों टीवी शो अपने-अपने दौर में दर्शकों का दिल जीत चुके हैं और आगे भी जीतते रहेंगे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टीआरपी में छोड़ा सबको पीछे 

बता दें, स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय एक बार फिर एकता कपूर के सबसे पुराने और देखने जाने वाले शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के रीबूट में साथ नजर आ रहे हैं. ये शो 29 जुलाई को दोबारा शुरू हुआ. ये शो अपनी रिलीज के तुरंत बाद ही टीआरपी चार्ट्स पर ऊपर पहुंच गया और लंबे समय से पॉपुलर शो ‘अनुपमा’ और ‘तारक मेहता...’ को कड़ी टक्कर देने लगा. 25 साल बाद वापसी करने वाले इस सीरियल ने साबित कर दिया कि इसकी लोकप्रियता अब भी कम नहीं हुई है.

