'डांस दीवाने' के होस्ट ने बच्ची पर कर दी ऐसी विवादित टिप्पणी, अब सरेआम मांगी माफी

नई दिल्ली: मनोरंजन जगत के जाने-माने होस्ट राघव जुयाल (Raghav Juyal) इन दिनों मुसीबतों से घिरे हुए हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अजीबोगरीब भाषा में बात करते नजर आ रहे हैं और ऐसा करने के बाद उन्होंने गुवाहाटी की एक बच्ची को उसके परफॉर्मेंस के लिए बुलाया. इस वीडियो के सामने आते ही लोग उन्हें भद्दी-भद्दी बातें कहने लगे और अब इस मामले में राघव का बयान सामने आया है.

डांसर और होस्ट राघव जुयाल (Raghav Juyal) ने डांस रियलिटी शो 'डांस दीवाने' (Dance Deewane) में 'नस्लवाद' (racism) का आरोप लगने के बाद सोशल मीडिया के जरिए इस गलतफहमी पर सफाई दी है. गौरतलब है कि राघव इस डांस शो को होस्ट करते हैं जिसमें मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा (Remo D'Souza), तुषार कालिया (Tushar Kalia), धर्मेश येलांडे (Dharmesh Yelande) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) जजों के पैनल में बैठते हैं.

It's 2021, but the #racist Indians still practicing "Chinese" "momo" "ching chong" #racism as a comic element on their national television with their #bollywood celebs applauding it. The racist host @TheRaghav_Juyal introducing Gunjan Sinha from Assam in a show on @ColorsTV pic.twitter.com/qcPsgiWfXg

