ग्लैमर छोड़ अपनाया खेत-खलिहान, फिर डूबी नैया! जानिए कैसे 'साराभाई vs साराभाई' एक्टर ने तंगी से किया 'कमबैक'

Sarabhai vs Sarabhai Actor Rajesh Kumar: 'साराभाई vs साराभाई' में अपनी अजीबोगरीब शायरी और चुलबुले अंदाज से करोड़ों दिलों को जीतने वाले रोसेस साराभाई यानी अभिनेता राजेश कुमार की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही उथल-पुथल से गुजरी है. सफलता के चरम पर जब उन्होंने अभिनय की दुनिया को अलविदा कहकर खेती का रुख किया, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि किस्मत उनके लिए क्या जाल बुन रही थी.
राजेश कुमार की असल जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने उनकी पूरी दुनिया बदलकर रख दी. जब उनका करियर बुलंदी पर था, तब उन्होंने एक्टिंग छोड़ खेती करने का फैसला लिया. लेकिन यह फैसला उनके लिए एक भयावह सपना बन गया. 42 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और कर्ज के दलदल में फंस गए.
करियर के पीक पर लिया बड़ा रिस्क
इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में टीवी और बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर राजेश कुमार ने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर के बारे में खुलकर बात की है. 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में 'रोशेस' का यादगार किरदार निभाने वाले राजेश कुमार ने बताया कि कैसे 42 साल की उम्र में एक्टिंग से ब्रेक लेकर खेती करना उनके लिए आर्थिक तबाही का कारण बन गया.
राजेश कुमार बताते हैं कि जब उनका एक्टिंग करियर बहुत अच्छा चल रहा था, तभी उन्होंने 42 साल की उम्र में इंडस्ट्री से ब्रेक लिया. उनका इरादा खेती में कुछ नया करने का था. लेकिन अनुभव की कमी और किस्मत की मार के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा. देखते ही देखते उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई और वे पूरी तरह कंगाल हो गए.
रिकवरी एजेंट्स की गालियां और बेइज्जती
कंगाली के उस दौर में राजेश कुमार को बहुत अपमान सहना पड़ा. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राजेश कुमार ने बताया कि क्रेडिट कार्ड के रिकवरी एजेंट उनके घर की बिल्डिंग के नीचे वॉचमैन के केबिन में फोन करते थे और उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां देते थे. पैसों की कमी की वजह से उन्हें यह सब चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ता था. यह समय उनके आत्मसम्मान और सब्र की बहुत बड़ी परीक्षा था.
आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि राजेश कुमार को अपनी गाड़ियां तक बेचनी पड़ीं. उनके पास जो आखिरी कार (इको कार) बची थी, उसे भी वे अपने नासिक के किसानों को देने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनके पास किसानों को पैसे देने तक के फंड नहीं बचे थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने उस दौर में वो हर दुख झेला जो कोई इंसान सोच सकता है.
डिप्रेशन से खुद को ऐसे बचाया
इतने बड़े आर्थिक संकट और बेइज्जती के बावजूद राजेश कुमार ने कभी हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने खुद को डिप्रेशन या एंग्जायटी का शिकार नहीं होने दिया. उनका मानना है कि यह सब भगवान का प्लान था. उन 5 सालों के कठिन दौर ने उन्हें एक बेहतर और जमीन से जुड़ा इंसान बना दिया. उन्होंने इस बुरे वक्त से सीख ली और आगे बढ़ने का रास्ता चुना.
2022 में एक्टिंग में वापसी और नया निखार
साल 2022 में 47 साल की उम्र में राजेश कुमार ने एक बार फिर कैमरे के सामने वापसी की. उनका कहना है कि कंगाली के दिनों में जो इंसानी दुख और दर्द उन्होंने महसूस किया, उसने उनकी एक्टिंग को और बेहतर बना दिया. अब जब वे कोई किरदार निभाते हैं, तो वे उसे सिर्फ निभाते नहीं बल्कि उसकी भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं.