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टीवी के बाद अब मोबाइल पर छाएगा 'अधूरा इश्क' का ड्रामा, राजवीर सिंह-आराधना शर्मा की नई केमिस्ट्री मचाएगी धमाल!

Adhura Ishq: नया डेली ड्रामा 'अधूरा इश्क' जल्द ही शुरू होने वाला है. टीवी स्टार्स राजवीर सिंह और आराधना शर्मा पहली बार मोबाइल-फर्स्ट माइक्रो ड्रामा फॉर्मेट में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं कि इस शो को दर्शक कहां और कैसे देख पाएंगे?

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 04, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:22 PM IST
टीवी के बाद अब मोबाइल पर छाएगा 'अधूरा इश्क' का ड्रामा, राजवीर सिंह-आराधना शर्मा की नई केमिस्ट्री मचाएगी धमाल!

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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