टीवी के बाद अब मोबाइल पर छाएगा 'अधूरा इश्क' का ड्रामा, राजवीर सिंह-आराधना शर्मा की नई केमिस्ट्री मचाएगी धमाल!

Adhura Ishq: टेलीविजन जगत के लोकप्रिय एक्टर राजवीर सिंह और एक्ट्रेस आराधना शर्मा स्टोरी टीवी पर एक नए रिलेशनशिप ड्रामा 'अधूरा इश्क' (Adhura Ishq) के लिए एक साथ आ रहे हैं. यह सीरीज करीब 100-एपिसोड की होगी, जिसका हर दिन एक नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा. यह शो टीवी के पारंपरिक डेली सोप की आदत को मोबाइल-फर्स्ट माइक्रो ड्रामा फॉर्मेट के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएगा.
'अधूरा इश्क' में राजवीर सिंह (जिन्हें 'सूफियाना प्यार मेरा', 'कुर्बान हुआ', 'रज्जो' और 'नीरजा... एक नई पहचान' जैसे टीवी शोज के लिए जाना जाता है) 'आर्यन कपूर' का किरदार निभा रहे हैं. आर्यन एक ईमानदार सरकारी सिविल इंजीनियर है, जो अपनी पत्नी मीरा के साथ साधारण जीवन जी रहा है. मीरा का किरदार आराधना शर्मा निभा रही हैं, जिन्हें दर्शक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा', 'अलादीन नाम तो सुना होगा', 'बरसातें: मौसम प्यार का' और 'एमटीवी स्प्लिट्सविला' के साथ-साथ हाल ही में आए शो 'रजनी 2.0' में देख चुके हैं.
आर्यन और मीरा की जिंदगी तब बदलने लगती है, जब उनकी मुलाकात एक अरबपति उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा (अंकित राज द्वारा अभिनीत) से होती है. विक्रम की दौलत और असर उनके शादीशुदा रिश्ते के तालमेल को बदलने लगते हैं. महत्वाकांक्षा, चाहत और रिश्तों के इस टकराव के बीच, आर्यन और मीरा को प्यार, स्वाभिमान और एक साथ जिंदगी बिताने के असली मायने तलाशने पड़ते हैं.
इस सीरीज में रोनीशा शर्मा भी आर्यन की बेटी 'रिद्धि' के किरदार में नजर आएंगी. उनके साथ श्रद्धा सिंह, राघव बिनानी, तृष्णा, प्रार्थना और बिंध्या भी इस शो का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
अपने माइक्रो ड्रामा डेब्यू के बारे में बात करते हुए राजवीर सिंह ने कहा, 'मुझे माइक्रो ड्रामा के बारे में जो सबसे रोमांचक लगता है, वो यह है कि यह शॉर्ट-फॉर्म स्टोरीटेलिंग की रफ्तार के साथ एक निरंतर चलने वाले ड्रामा की भावनात्मक गहराई को जोड़ता है. डेली फॉर्मेट दर्शकों को हर दिन किरदारों के पास लौटने और उनके सफर का हिस्सा बनने का मौका देता है. एक एक्टर के रूप में यह दर्शकों के साथ समय के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाने का अवसर है. परिस्थितियों के बदलने के साथ आर्यन के किरदार में काफी बदलाव आते हैं और मुझे इस फॉर्मेट की गति के बीच उन परतों को तलाशने में मजा आया.'
मीरा की भूमिका निभाने वाली आराधना शर्मा ने कहा, 'मुझे 'अधूरा इश्क' के जरिए माइक्रोड्रामा और इसके डेलीज अप्रोच को समझना बेहद शानदार रहा. छोटे एपिसोड में कहानी कहना और दर्शकों को हर दिन लौटने की वजह देना काफी दिलचस्प है. इससे दर्शकों और किरदारों का रिश्ता कहानी के आगे बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है. मीरा के कई अलग-अलग शेड्स हैं, जो उसकी उम्मीदों, रिश्तों और हालातों से तय होते हैं. डेली फॉर्मेट ने मुझे इन भावनाओं को धीरे-धीरे तलाशने का मौका दिया.'
'अधूरा इश्क' अब स्टोरी टीवी पर स्ट्रीम हो रहा है, जिसका एक नया एपिसोड हर दिन ऐप के 'स्टोरी टीवी डेलीज' सेक्शन में रिलीज किया जाता है.