आकांक्षा चमोला पर राखी सावंत का बड़ा हमला, तलाक की खबरों पर मचा बवाल, एक्ट्रेस को कहा- 'झूठी'

फराह खान और रितेश देशमुख का रियलिटी शो 'लॉकअप 2' का पहला एपिसोड हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है. इस दौरान सभी कंटेस्टेंट ने अपनी जिंदगी के छिपे हुए उस राज का खुलासा किया है, जिसे उनके अलावा और कोई नहीं जानता था. वहीं इस शो में टीवी एक्टर और बिग बॉस विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला भी शामिल हुई है. लेकिन शो का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पहले ही एपिसोड में एक चौंकाने वाला खुलासा किया, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के उस सीक्रेट को पब्लिक कर दिया, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया.
'लॉकअप 2' का पहला एपिसोड 27 जून को स्ट्रीम किया गया था. इस दौरान आकांक्षा चमोला समेत शो में करीब 15 कंटेस्टेंट्स शामिल हुए. उन्होंने इस पहले एपिसोड में ही खुलासा करते हुए बताया कि वो और गौरव खन्ना एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और जल्द ही तलाक लेने वाले हैं.
रियलिटी शो 'लॉकअप 2' के स्टेज पर आकांक्षा चमोला ने सिर्फ तलाक की बात ही नहीं कही, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि वो दोनों करीब पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. एक्ट्रेस की इस बात को सुनकर स्टेज पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. वहीं इस खुलासे से होस्ट फराह खान को रितेश देशमुख को भी बड़ा झटका लगा. आकांक्षा के इस खुलासे ने न सिर्फ शो में मौजूद लोगों को चौंका दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर इनके हजारों फैंस को भी काफी गहरा सदमा पहुंचा.
आकांक्षा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग रिएक्शन देना शुरू कर दिया. इसी बीच राखी सावंत ने भी अपनी राय देते हुए एक वायरल वीडियो पर कमेंट कर दिया. उन्होंने शो के एक वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए सिर्फ एक शब्द लिखा, 'झूठी'. राखी ने इस कमेंट के साथ हंसने वाला इमोजी भी इस्तेमाल किया. वहीं राखी के इस कमेंट के बाद लोगों ने जमकर रिएक्ट करना शुरू कर दिया और आकांक्षा चमोला के इस सीक्रेट को झूठा बताया.
राखी सावंत के कमेंट पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘सही पकड़ा आपने'. तो वहीं दूसरे यूजर ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए लिखा, 'ये सिर्फ शो की TRP बढ़ाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है'. आपको बता दें कि साल 2025 नंवबर में बिग बॉस 19 के दौरान फैमिली वीक में आकांक्षा और गौरव खन्ना साथ में नजर आए थे. इस दौरान दोनों के बीच काफी प्यार भरे मूमेंट देखने को मिले थे, जिसके बाद दोनों सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो गए थे.
गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला ने एक दूसरे को काफी लंबे समय तक डेट करने के बाद शादी का फैसला लिया था. साल 2016 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे. वहीं ये जोड़ी टीवी पर काफी पॉपुलर कपल्स में से एक मानी जाती है, जो अक्सर सोशल मीडिया पर साथ में दिखाई देते हैं.