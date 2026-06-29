Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टीवी
  • /आकांक्षा चमोला पर राखी सावंत का बड़ा हमला, तलाक की खबरों पर मचा बवाल, एक्ट्रेस को कहा- झूठी

आकांक्षा चमोला पर राखी सावंत का बड़ा हमला, तलाक की खबरों पर मचा बवाल, एक्ट्रेस को कहा- 'झूठी'

टीवी एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला हाल ही में रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में कंटेस्टेंट बनकर शामिल हुई हैं. इस शो का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने अपने तलाक की बात कही थी. लेकिन शायद राखी सावंत को उनकी इस बात पर जरा भी यकीन नहीं है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 29, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:21 PM IST
आकांक्षा चमोला पर राखी सावंत का बड़ा हमला, तलाक की खबरों पर मचा बवाल, एक्ट्रेस को कहा- 'झूठी'

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या 1 जुलाई से इंडेन, HP...ग्राहकों को नहीं मिलेगा सिलेंडर? जानिए पूरी डिटेल
LPG Rules Change43 min ago
2
Home vastu Tips45 min ago
3
Delhi news46 min ago
4
IT Engineer Viral Story47 min ago
5
mp news50 min ago