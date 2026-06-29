आकांक्षा चमोला पर राखी सावंत का बड़ा हमला, तलाक की खबरों पर मचा बवाल, एक्ट्रेस को कहा- 'झूठी'

फराह खान और रितेश देशमुख का रियलिटी शो 'लॉकअप 2' का पहला एपिसोड हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है. इस दौरान सभी कंटेस्टेंट ने अपनी जिंदगी के छिपे हुए उस राज का खुलासा किया है, जिसे उनके अलावा और कोई नहीं जानता था. वहीं इस शो में टीवी एक्टर और बिग बॉस विनर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला भी शामिल हुई है. लेकिन शो का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पहले ही एपिसोड में एक चौंकाने वाला खुलासा किया, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के उस सीक्रेट को पब्लिक कर दिया, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया.