BF आदिल से शादी पर राखी का छलका दर्द, बोलीं- लोग कहते हैं राखी सावंत को बहू बनाकर लाओगे तो तुम्हारी बहन से...

Adil Durrani Sister Isn't Getting Married Because Of Rakhi Sawant: आइटम क्वीन राखी सावंत आए दिन अपने बिंदास अंदाज को लेकर छाई रहती हैं लेकिन इस बार एक इंटरव्यू से मस्तमौला राखी का भावुक अंदाज सामने आया है. राखी सावंत का ये वीडियो उनके फैंस को भी काफी भावुक कर रहा है. दरअसल, एक ओर हर किसी को आदिल दुर्रानी और राखी की शादी का काफी बेसब्री से इंतजार है तो वहीं अब राखी ने खुलासा किया है कि उनके कारण आदिल की बहन की शादी नहीं हो पा रही है.

शादी के सवाल पर उदास हुईं राखी

सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने रोते हुए खुलासा किया है कि, उनकी वजह से आदिल की बहन की शादी होने में अड़चन आ रही है. सिद्धार्थ कन्नन ने जब आदिल से राखी को बहू बनाने को लेकर सवाल किया, तो एक्ट्रेस उदास हो गईं और खुलासा किया कि, अगर वह आदिल के घर की बहू बन जाएंगी, तो उनके बॉयफ्रेंड की बहन की शादी नहीं हो पाएगी. एक्ट्रेस ने कहा, “बॉलीवुड में कितने मुस्लिम हैं... क्या सबकी शादियां नहीं हुईं? क्या सब लड़कियों ने एक्सपोज नहीं किया? क्या बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों ने आइटम सॉन्ग नहीं किए? तो अगर मेरे अलग बैकग्राउंड से होने के बाद भी इनसे मेरी शादी होती है, तो किसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?”

नहीं हो पा रही हैं बहन की शादी

यही नहीं, राखी सावंत भावुक होकर पूछती हैं कि, क्या वह कोई आंतकवादी हैं? राखी कहती हैं, “अभी इनकी बहन की शादी होने वाली है. अभी लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें कह रहे हैं कि, अरे राखी सावंत को बहू बनाकर लाओगे, तो तुम्हारी बहन से कौन शादी करेगा? ये क्या है? क्या मैं कोई आतंकवादी हूं? मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती है? रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं ना?”

राखी सावंत की शादी

बता दें कि राखी सावंत इन दिनों आदिल दुर्रानी के साथ अपने रिलेशन की खबरों को लेकर छाई हुई हैं. आदिल से पहले राखी सावंत ने साल 2019 में रितेश नाम के बिजनेसमैन से शादी की थी. हालांकि बहुत जल्द दोनों का अलग हो गया था. आदिल की बात करें तो वो मैसूर के रहने वाले हैं और पेशे से बिजनेसमैन हैं.

