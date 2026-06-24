हाल के घटनाक्रम को देखते हुए, राम कपूर का एकता कपूर के शो 'लॉक अप: सच या सजा' में शामिल होने का फैसला कई लोगों के लिए हैरानी भरा था. 'लॉक अप' की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम ने बताया कि उन्होंने यह शो करने का फैसला क्यों किया. एक्टर ने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई शो करूंगा. फादर्स डे पर, मेरे बच्चों ने मुझे जगाया और पूछा, 'डैड, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?' वे परेशान थे. यह पहली बार था जब उन्होंने मुझसे सवाल किया. इस फैसले के पीछे कोई खास वजह नहीं है. कभी-कभी कायनात आपको संकेत देती है. मुझे चार संकेत मिले. एक सम्मानित कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे इसके लिए फोन किया. वह जिंदगी में कभी मेरे सामने ऐसा शो पेश नहीं करतीं, लेकिन उन्होंने मुझे मेकर्स से एक बार मिलने के लिए कहा. मैं पहली मीटिंग में ही 'ना' कहने की पूरी तैयारी के साथ गया था, लेकिन टीम ने मुझे ठीक वही चीज दिखाई, जिसका मुझे इंतज़ार था, इसलिए मैं हैरान रह गया. इसे करने की एक और वजह फराह और रितेश थे. फराह, मैं और उनके भाई साजिद बचपन के दोस्त हैं. रितेश ने तो मुझे बिना चड्डी के भी देखा है.'