Ram Kapoor Hugs Ekta Kapoor: टीवी इंडस्ट्री के दो बड़े नाम राम कपूर और एकता कपूर के बीच चल रही अनबन की खबरें पिछले काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई थीं. लेकिन अब इन अफवाहों पर आखिरकार विराम लग गया है. यह चर्चा तब शुरू हुई, जब राम कपूर ने 'बड़े अच्छे लगते हैं' के इंटीमेट सीन्स के बारे में कुछ बातें कहीं, जिससे लोगों को लगा कि एकता के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए हैं. हालांकि, हाल ही में दोनों को साथ देखे जाने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने पुरानी कड़वाहट को भुला दिया है और आगे बढ़ गए हैं.
हाल ही में एक्टर राम कपूर और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने एक-दूसरे को गले लगाया और अपने रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहों को खत्म कर दिया. उनकी बातों ने चल रही अफवाहों को खत्म कर दिया है. राम कपूर, एकता कपूर के शो 'लॉक अप: सच या सजा' के पहले कन्फर्म कंटेस्टेंट बन गए. यह खबर कई फैंस के लिए हैरानी भरी थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में राम और एकता के रिश्ते में खटास आ गई थी. मुंबई में 'लॉक अप' की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्टर ने बताया कि उन्होंने इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया. उन्होंने एकता के साथ अपने सार्वजनिक झगड़े के बारे में भी बात की.
पिछले साल, सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में राम कपूर ने बताया कि 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो के दौरान ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन करने में उन्हें असहजता महसूस होती थी. उन्होंने कहा कि उनकी असहजता के बारे में पता होने के बावजूद, एकता कपूर अपने क्रिएटिव विजन पर ही अड़ी रहीं. इसके बाद, एकता ने इंस्टाग्राम पर 'इंटरव्यू देने वाले अनप्रोफेशनल एक्टर्स' के बारे में एक रहस्यमयी वीडियो पोस्ट किया और बाद में उन्होंने राम के वजन कम करने पर भी अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसा और कहा कि यह इंजेक्शन की मदद से हुआ है. राम की पत्नी गौतमी कपूर ने भी एकता पर तंज कसते हुए एक वीडियो बनाया.
हाल के घटनाक्रम को देखते हुए, राम कपूर का एकता कपूर के शो 'लॉक अप: सच या सजा' में शामिल होने का फैसला कई लोगों के लिए हैरानी भरा था. 'लॉक अप' की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम ने बताया कि उन्होंने यह शो करने का फैसला क्यों किया. एक्टर ने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई शो करूंगा. फादर्स डे पर, मेरे बच्चों ने मुझे जगाया और पूछा, 'डैड, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?' वे परेशान थे. यह पहली बार था जब उन्होंने मुझसे सवाल किया. इस फैसले के पीछे कोई खास वजह नहीं है. कभी-कभी कायनात आपको संकेत देती है. मुझे चार संकेत मिले. एक सम्मानित कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे इसके लिए फोन किया. वह जिंदगी में कभी मेरे सामने ऐसा शो पेश नहीं करतीं, लेकिन उन्होंने मुझे मेकर्स से एक बार मिलने के लिए कहा. मैं पहली मीटिंग में ही 'ना' कहने की पूरी तैयारी के साथ गया था, लेकिन टीम ने मुझे ठीक वही चीज दिखाई, जिसका मुझे इंतज़ार था, इसलिए मैं हैरान रह गया. इसे करने की एक और वजह फराह और रितेश थे. फराह, मैं और उनके भाई साजिद बचपन के दोस्त हैं. रितेश ने तो मुझे बिना चड्डी के भी देखा है.'
The irony is wild
Remember when Ram Kapoor was dropping statements about his creative differences with Ekta Kapoor over that infamous Bade Achhe Lagte Hain intimacy scene
Cut to the Lock Upp 2 launch
Bro is hugging her with the same energy he didn’t used for the serials… twitter.com/5DSMbfysCe
PintuX (pintya) June 22, 2026
वहीं, 'चौथा संकेत यह था कि पिछले साल एकता कपूर और मेरे बीच क्या हुआ, इस पर बहुत चर्चा और अटकलें लगाई गईं. क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, इससे किसी को कोई लेना-देना नहीं है. एक बात जो हर कोई पक्के तौर पर जानता है, और यह एक सच्चाई है, वह यह है कि 15 सालों में जब भी मैंने और एकता ने साथ काम किया है, हमने कमाल का काम किया है. मैंने टीवी पर पहला किस सीन किया था और जब मैंने इस बारे में बात की, तो बहुत हंगामा हुआ. लेकिन जब कायनात मुझे ऐसा करने के लिए कह रही हो, तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? मैं बहुत डरा हुआ हूं, इसलिए प्लीज मुझे बचा लीजिए.'
जब उनसे पूछा गया कि क्या शो के दौरान वह 'मिस्त्री' (Mistry) के प्रमोशन के समय हुए विवाद के बारे में भी बात करेंगे, तो राम कपूर ने कहा, 'वह एक अलग प्लैटफॉर्म है, इसलिए यहां हमें ध्यान रखना होगा कि हम किसी दूसरे प्लैटफॉर्म के बारे में बात न करें. दूसरी बात, मैंने अखबार के पहले पन्ने पर ही सब कुछ साफ कर दिया था.'
जब राम कपूर एकता कपूर के बारे में बात कर रहे थे, तो वह भी स्टेज पर आ गईं. 'बड़े अच्छे लगते हैं' के एक्टर ने एकता को जोर से गले लगाया और उनके गाल पर किस भी किया. इसके बाद, जब राम से पूछा गया कि क्या वह लॉक अप में बंद होने के लिए तैयार हैं, तो एकता ने जवाब दिया, 'मैं राम को लॉक अप के अंदर भेजने के लिए तैयार हूं. मैं लंबे समय से इसका इंतजार कर रही हूं. मैं उन्हें हथकड़ी पहनाऊंगी. मैं उन्हें लंबे समय से लॉक अप भेजना चाहती थी, ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बस कुछ ज्यादा ही पतले हो गए हैं.'