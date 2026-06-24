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राम कपूर ने एकता कपूर को लगाया गले, गाल पर किया Kiss, सालों पुरानी अनबन की अफवाहों पर लगा विराम; VIDEO वायरल

Ram Kapoor Hugs Ekta Kapoor: मुंबई में 'लॉक अप: सच या सजा' शो लॉन्च इवेंट के दौरान एक्टर राम कपूर ने प्रोड्यूसर एकता कपूर को गले लगाया और उनके गाल पर किस किया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के बाद से दोनों के बीच चल रही अनबन पर विराम लग गया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 24, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:56 AM IST
राम कपूर ने एकता कपूर को लगाया गले, गाल पर किया Kiss, सालों पुरानी अनबन की अफवाहों पर लगा विराम; VIDEO वायरल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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