टीवी

राम कपूर और एकता कपूर की तू-तू-मैं-मैं ने बदला रंग, एक्टर ने प्रोड्यूसर पर जताया भरोसा, कहा 'मैं हमेशा उनका सम्मान...'

Ram Kapoor on Ekta Kapoor: बीते लंबे समय से एकता कपूर और 'बड़े अच्छे लगते हैं' फेम एक्टर राम कपूर के बीच तू-तू-मैं-मैं चल रही है. जब से राम कपूर ने अपना वजन घटाने का एक वीडियो शेयर किया था. एक इवेंट में एकता ने कहा कि वे किसी पर तंज नहीं था. जिस पर अब राम ने भी चुप्पी तोड़ी है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 27, 2025, 07:37 PM IST
राम कपूर ने एकता कपूर पर जताया भरोसा
Ram Kapoor on Ekta Kapoor: राम कपूर आज टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम है. उन्होंने साल 1997 में शो 'न्याय' से अपने करियर की शुरुआत की थी और साल 2000 में टीवी शो 'कविता' से एकता कपूर के साथ काम करना शुरू किया था. एकता और राम ने साथ में कई टीवी शोज किए है. इन दिनों राम कपूर अपने वेट लॉस करने को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. राम ने 18 महीनों में लगभग 55 किलो वजन घटाया है. पहले उनका वजन करीब 140 किलो था. उनके ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एकता और राम में थोड़ी तू-तू-मैं-मैं चल रही थी. 

मेरे दिल में एकता के लिए काफी सम्मान 
वहीं राम कपूर ने हाल ही में फिल्म निर्माता एकता कपूर के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया है और कहा कि अगर एकता ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने उनके वजन घटाने के तरीके को लेकर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है, तो वह उन पर पूरा भरोसा करते हैं. राम ने कहा कि एकता ने उनके करियर में बहुत अहम रोल निभाया है और उनके दिल में एकता के लिए काफी सम्मान है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राम कपूर ने कई फेमस टीवी शो में काम किया है, जिनमें ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ सबसे चर्चित है. इस शो में उनको लीड रोल में काफी फेम मिला था. हाल ही में एक विवाद की खबरें आईं कि एकता कपूर ने राम के वजन घटाने पर कुछ तंज कसे हैं. लेकिन एकता ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि उन्होंने राम कपूर के बारे में कोई भी नकारात्मक बात नहीं कही.

'मैं एकता पर भरोसा करता हूं'
जब राम कपूर से इस पर रिएक्शन मांगा गया, तो उन्होंने कहा 'मैं एकता पर भरोसा करता हूं. उन्होंने मेरे बारे में जो भी टिप्पणी की हो या न की हो, चाहे मैं उससे सहमत हूं या नहीं, वह उनका अधिकार है. मैंने जो कुछ भी अपने करियर में हासिल किया है, उसमें एकता की भूमिका बहुत बड़ी रहती है, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा.' राम आगे कहते हैं 'अगर एकता ने मेरे किसी स्टेटमेंट से असहमत होकर मुझ पर कोई टिप्पणी की है, तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसे देखते हुए उन्होंने यह अधिकार कमाया है. मैं हमेशा उनका सम्मान करता रहूंगा.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सुर्खियों में राम  
राम कपूर इस समय अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सुर्खियों में हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने एक साल में करीब 55 किलो वजन कम किया है, जिससे उनकी फिटनेस के बारे में चर्चा और ओजेम्पिक में जाने की अटकलें तेज हुई है. हालांकि राम ने इस बात की पुष्टि या खंडन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने पुराने दोस्त और सहयोगी के साथ रिश्ते खराब करने का मन नहीं बनाया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैं एकता को 15-18 सालों से जानता हूं'
राम कपूर ने एकता कपूर के व्यक्तित्व की भी प्रशंसा की और कहा, 'एकता ऐसी व्यक्ति नहीं हैं जो अनजाने में कुछ बोल दें. वे बेहद सीधे-सादे स्वभाव की हैं. मैं उन्हें करीब 15-18 सालों से जानता हूं और मुझे पता है कि वे अपनी बातों को हमेशा स्पष्टता से रखती हैं. इसलिए यदि उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने मेरे बारे में कोई टिप्पणी करने का इरादा नहीं रखा, तो मैं उनकी बातों पर पूरी तरह विश्वास करता हूं.' राम ने कहा कि 'एकता ने मुझे ऐसा मंच दिया, जहां मैं अपनी प्रतिभा दिखा सका. हमारे रिश्ते चाहे अच्छे हों या बुरे, वह मेरे लिए हमेशा वही एकता कपूर रहेंगी जिन्होंने मेरे करियर की शुरुआत में मेरी मदद की. उन्हीं की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूं.'

