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राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर भड़कीं 'गोपी बहू', देवोलीना ने नेताओं से पूछे बड़े सवाल; बोलीं- 'गलती होने पर जवाबदेही किसकी?'

Devoleena Bhattacharjee on Ram Mandir Donation: राम मंदिर चंदा घोटाले पर टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने राजनीतिक जवाबदेही को लेकर नेताओं पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि कोई भी नेता या पार्टी सवालों से ऊपर नहीं होनी चाहिए.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 30, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:06 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर भड़कीं 'गोपी बहू', देवोलीना ने नेताओं से पूछे बड़े सवाल; बोलीं- 'गलती होने पर जवाबदेही किसकी?'
Image Credit: राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर &#039;गोपी बहू&#039; का फूटा गुस्साSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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