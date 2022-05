The Kapil Sharma Show: Jayeshbhai Jordaar की कास्ट लगाएगी खट्टा मीठा तड़का, Ranveer Singh ने गुजराती में बोले हिंदी के डायलॉग!

Ranveer Singh in The Kapil Sharma Show: हर हफ्ते द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में स्पेशल गेस्ट नजर आते हैं जो इस शो को बनाते हैं चटपटा लेकिन इस बार जो मेहमान इस शो में नजर आने वाले हैं और इस हफ्ते शो को चटपटा नहीं बल्कि खट्टा मीठा बना देंगे. क्योंकि इस हफ्ते शो में नजर आएगी जयेशभाई जोरदार (Jayeshbhai Jordaar) की स्टार कास्ट और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) लगाएंगे गुजराती तड़का.

शो का मजेदार प्रोमो रिलीज

द कपिल शर्मा शो का नया प्रोमो शेयर भी कर दिया गया है. जो वाकई बहुत ही मजेदार लग रहा है. रणवीर सिंह एनर्जी का बड़ा धमाका हैं ये तो आप जानते ही हैं वो जहां भी जाते हैं तो अपने अलग ही अंदाज से वो माहौल को भी खुशनुमा बना देते हैं. ऐसा ही कुछ माहौल उनके कपिल शर्मा शो में पहुंचने के बाद भी नजर आया. शो में उनकी एंट्री तो धमाकेदार होगी ही उनसे फिल्म को लेकर मजेदार किस्से सुनकर भी मजा आ जाएगा. वहीं उनके साथ शो में फिल्म की हीरोईन शालिनी पांडे भी पहुचीं जिनके साथ भी कपिल खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

रणवीर सिंह ने गुजराती में बोले डायलॉग

वहीं इस वीडियो में कपिल शर्मा रणवीर सिंह को एक टास्क देते हैं वो कुछ हिंदी डायलॉग को गुजराती में सुनाने की रिक्वेस्ट रणवीर से करते हैं. वहीं रणवीर भी कहां कम थे, उन्होंने भी हिंदी डायलॉग में गुजराती तड़का लगा ही दिया. कैसे, देखिए इस वीडियो में.

रणवीर सिंह की जयेशभाई जोरदार 13 मई को रिलीज होने वाली है. लिहाजा रणवीर इन दिनों फिल्म की प्रमोशन में जुटे हुए हैं. फिल्म में उनके साथ शालिनी पांडे हैं जिनकी चर्चा भी इन दिनों खूब हो रही है. वहीं फिल्म की रिलीज से पहले इसके एक सीन को लेकर विवाद भी खूब देखने को मिल रहा है. फिल्म यूं तो समाज के बेहद ही गंभीर मुद्दे पर बनी है लेकिन इस बार इसे हंसी मजाक के अंदाज में दिखाने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ेः Video: रियलिटी शो की जज बनी इस सिंगर ने पहन ली ऐसी ड्रेस, चलते शो में धड़ाम से गिरीं, हंस-हंस कर बेहाल हुए सभी

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक करें Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें