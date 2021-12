रश्मि देसाई पर लगा बिग बॉस केंटेस्टेंट को गलत ढंग से छूने का आरोप, जानिए क्या है सच

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए शो के मेकर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं. हाल ही में चार लोग बिग बॉस के घर में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में पहुंचे. जिनमें से एक हैं रश्मि देसाई (Rashami Desai). एक्ट्रेस का कनेक्शन इन दिनों उमर रियाज (Umar Riaz) के साथ ज्यादा गहरा होता नजर आ रहा है. इस बीच एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने उमर रियाज (Umar Riaz) को गलत तरीके से छुआ है.

बिग बॉस के घर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस कुछ मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं. ये वीडियो जिस एंगल से लिया गया है उसे देखकर तो यही लग रहा है रश्मि (Rashami Desai) ने उमर रियाज (Umar Riaz) का बट छुआ है और अब इसे ही लेकर सोशल मीडिया पर बहस होने लगी है. कई लोग अब एक्ट्रेस के खिलाफ उतर आए हैं.

Yes so true Rashami is being so touchy touchy with Umar. When your own fave is a chipku who touches Umar's butt inappropriately you shouldn't blame others! Reverse the gender & see the outrage if Umar touched Rashami's butt#UmarRiaz #RashamiDesai #UmRashpic.twitter.com/Pfoqck0YAJ

— (@monikaxtweets) November 30, 2021