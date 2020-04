ट्विटर पर आए 'लंकापति', #RavanonTwitter ट्रेंड के साथ हुआ अरविंद त्रिवेदी का स्वागत

नई दिल्ली: रामानंद सागर के 'रामायण (Ramayan)' सीरियल में रावण (Ravan) का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी (Arvind Trivedi) ने ट्विटर पर अकाउंट बनाया. माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर उनकी शुरुआत उनके साथी 'रामायण' के सह-कलाकार अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया द्वारा किए जाने के बाद हुई.

अरविंद को ट्विटर पर आने के बाद, प्रशंसक उत्साहित होकर उन्हें खूब प्यार दे रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, जिसके बाद ट्विटर पर #RavanonTwitter ट्रेंड करना शुरू कर दिया.

I will stan Lakshman for the rest of my life! The way he stood up for right, questioned his brother about his behaviour towards his bhabhi, was so emotional. And the way @LahriSunil sir expressed every emotion of Lakshman, it is all praiseworthy #Ramayana #RavanOnTwitter pic.twitter.com/o2RcJeZfcN

— Surjeet Rathod (@surjeet_rathod) April 19, 2020