शो 'द अलायंस' में तलाक के 5 साल बाद मिले सोहेल खान और एक्स वाइफ सीमा सजदेह, बोले- 'कोई भी गलती हुई होगी...'

Sohail Khan Ex Wife Seema Sajdeh In Reality Show Alliance: रियलिटी शो 'अलायंस' का कॉन्सेप्ट काफी हटकर है. यहां हर दिन एक नया ट्विस्ट देखने को मिलता है. बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान को भी हाल ही में बड़ा सरप्राइज मिला, जब उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह ने शो में एंट्री ली. होस्ट कुणाल खेमू ने सोहेल खान से सीमा के बारे में पूछा, तो एक्टर ने एक्स वाइफ को लेकर खुलकर बात की.
सीमा सजदेह की एंट्री पर कुणाल खेमू ने सोहेल खान से पूछा, 'सीमा को यहां देखकर आपको कैसा लग रहा है?' इस पर सोहेल ने कहा, 'लवली, मैं इस खूबसूरत लेडी के साथ 25 साल रहा हूं और मैं नेशनल टीवी पर यह स्वीकार करता हूं कि कभी हमारे बीच कोई भी गलती हुई हो, तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं.' यह सुनकर कुशाल टंडन कहते हैं, 'सीटी मार दो.' इसके बाद वहां बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं.
सोहेल खान और उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह के बीच शो 'अलायंस' में बॉन्डिंग देखकर और दोनों को भावुक होता देख बाकी प्रतियोगियों ने तालियां बजाईं और इस एक्स कपल का हौसला बढ़ाया. यह सब देखने के बाद सोहेल खान भी काफी खुश नजर आए. इस शो को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. शो में दोनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है.
बता दें कि सीमा सजदेह और सोहेल खान ने साल 1998 में शादी की थी. इस शादी से कपल के दो बेटे, योहान और निर्वाण हैं. दोनों की शादी करीब 25 साल तक चली, लेकिन साल 2022 में दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया था.
रियलिटी शो 'अलायंस' की बात करें तो यह एक रियलिटी गेम शो है, जिसे कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. इस शो में हर दिन रिश्तों और दोस्ती के समीकरण बदलते रहते हैं. यह शो ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है. शो में नामी फिल्म और टीवी एक्टर्स के साथ-साथ कई इंफ्लुएंसर्स भी शामिल हुए हैं.