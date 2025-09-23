Rise and Fall: ब्रेकफास्ट टेबल पर मचा हंगामा, अर्जुन बिजलानी-अहाना कुमरा से आकृति नेगी की हुई तगड़ी बहस
Advertisement
trendingNow12933458
Hindi Newsटीवी

Rise and Fall: ब्रेकफास्ट टेबल पर मचा हंगामा, अर्जुन बिजलानी-अहाना कुमरा से आकृति नेगी की हुई तगड़ी बहस

Rise and Fall: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' का लेटेस्ट एपिसोड ड्रामा से भरपूर रहा. आकृति नेगी की अहाना कुमरा और अर्जुन बिजलानी से जमकर बहस हुई.

 

Written By  IANS|Last Updated: Sep 23, 2025, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rise and Fall: ब्रेकफास्ट टेबल पर मचा हंगामा, अर्जुन बिजलानी-अहाना कुमरा से आकृति नेगी की हुई तगड़ी बहस

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' के नए एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के बीच ब्रेकफास्ट टेबल पर तगड़ी बहस देखने को मिली. इसमें आकृति नेगी कंटेस्टेंट अर्जुन बिजलानी और अहाना कुमरा पर गुस्सा होती दिखाई दीं.इस झगड़े की शुरुआत तब हुई जब अहाना ने सभी को नाश्ते के लिए इकट्ठा होने का सुझाव दिया. उसने डाइनिंग टेबल पर अर्जुन बिजलानी से कहा, "हे भगवान, यह लड़की (आकृति) कभी थैंक्स नहीं कहती, कभी प्लीज नहीं कहती, कभी सॉरी नहीं बोलती."

अर्जुन ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, "वह बस बनावटी मुस्कान बनाना जानती है और फिर सारी गलत बातें बोल देती है, कोई गेम नहीं, बिल्कुल नहीं."

आकृति नेगी की अर्जुन बिजलानी से बहस

Add Zee News as a Preferred Source

आहाना ने आगे कहा कि आकृति एक न्यूज चैनल में काम करने के लिए ज्यादा सही होगी. जैसे ही उनके इस कमेंट का आकृति को पता चलता है, तो दोनों कंटेस्टेंट को खरी-खरी सुनाने लगती हैं. बाद में आकृति ने अनाया बांगर को बताया कि टावर के अंदर इस तरह के टकराव से वह कितनी असहज महसूस करती हैं.

उन्होंने कहा, "असल जिंदगी में मैं बहुत अलग हूं यार. कल जो हुआ ना, ये सब करना मुझे पसंद नहीं है." अनाया ने उसे सपोर्ट करते हुए कहा कि दूसरे कंटेस्टेंट ने आकृति के साथ गलत व्यवहार किया था. आकृति ने कहा कि हालांकि कभी-कभी उसे माफी मांगने का मन करता है, लेकिन कुछ टिप्पणियां इतनी गहरी चोट पहुंचाती हैं कि वह पहल करने से ही पीछे हट जाती है.

अर्जुन बिजलानी हुए नॉमिनेट

इससे पहले वाले एपिसोड में अर्जुन बिजलानी को घर से निकलने के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जनता की वोटिंग की वजह से बच गए. इसके बाद अर्जुन का आक्रामक रुख देखने को मिला और वह बाली और आकृति के साथ तीखी बहस करते दिखाई दिए थे.

इस शो में कंटेस्टेंट्स को 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' के रूप में विभाजित किया गया है. शो में फिलहाल बाली, अहाना कुमरा, कुब्रा सैत, अनाया बांगर, आरुष भोला और आकृति नेगी वर्कर्स के रूप में दिख रहे हैं, जबकि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, अहाना कुमरा, कीकू शारदा, नयनदीप रक्षित और अरबाज पटेल रूलर बने हुए हैं. यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है. इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Rise and Fall

Trending news

नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Navratri 2025
नवरात्रि पर PM ने की मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति, शेयर किया आदित्य गढ़वी की प्रस्तुति
Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
kolkata
Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
Zubeen Garg
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
;