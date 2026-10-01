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Rise & Fall 2 में बवाल: सिवेट तोमर के बाहर होते ही सत्ता की जंग शुरू; प्रियंका और तेज प्रताप के बीच आर-पार की लड़ाई

Rise And Fall Season 2: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. शहजाद पूनावाला से हाथापाई के बाद सिवेट तोमर को अचानक शो से बाहर कर दिया गया. इसके बाद घर में सत्ता की नई जंग छिड़ गई है. प्रियंका चाहर चौधरी, तेज प्रताप यादव और इरीना रुदाकोवा अब घर की पूरी कमान अपने हाथ में लेने के लिए आमने-सामने आ चुके हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Oct 01, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 10:04 AM IST
Rise & Fall 2 में बवाल: सिवेट तोमर के बाहर होते ही सत्ता की जंग शुरू; प्रियंका और तेज प्रताप के बीच आर-पार की लड़ाई
Image Credit: ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में सत्ता की जंग शुरू

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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