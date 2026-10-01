/Rise & Fall 2 में बवाल: सिवेट तोमर के बाहर होते ही सत्ता की जंग शुरू; प्रियंका और तेज प्रताप के बीच आर-पार की लड़ाई

रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ में एक बड़ा मोड़ आ गया है. शो के फेमस कंटेस्टेंट सिवेट तोमर को अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. दरअसल, शहजाद पूनावाला के साथ उनकी तीखी झड़प और हाथापाई हो गई थी, जिसके बाद मेकर्स ने नियम तोड़ने पर कड़ा फैसला लिया. सिवेट के इस तरह बाहर जाने से शो के पेंटहाउस में हड़कंप मच गया है. सभी घरवाले इस फैसले से काफी हैरान और आपस में बंटे नजर आ रहे हैं. इस हंगामे के बीच अब अल्टीमेट रूलर यानी घर का असली राजा बनने की होड़ और ज्यादा तेज हो गई है.
सिवेट के बेघर होते ही घर के बाकी कंटेस्टेंट्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. स्वरा भास्कर ने इस बेदखली को सीधे तौर पर बकवास बताया और खुलेआम अपनी नाराजगी जताई. वहीं, करण पटेल भी पूरी तरह सिवेट के समर्थन में उतर आए. करण ने साफ शब्दों में कहा कि वे खुद बाहर जाने से पहले शहजाद से इस मसले पर कड़ा हिसाब लेंगे. दूसरी तरफ जब शहजाद पेंटहाउस लौटे, तो वहां भी उनका स्वागत तीखी बहसों से हुआ. यहां प्रियंका चाहर चौधरी के साथ कुछ पर्सनल कमेंट्स को लेकर उनकी जोरदार नोकझोंक देखने को मिली.
घर में मचे घमासान के बीच जब रेड रूम खुला, तो खेल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया. इस बार रूलर्स को अपने-अपने वर्कर्स चुनकर ‘असली या नकली’ टास्क में उतारना था. ये दो राउंड का बेहद खास मुकाबला था, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं. इस मुकाबले के लिए तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी स्टार काजल राघवानी को अपना मोहरा बनाया. वहीं, इरीना रुदाकोवा ने अनीश भगत पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा. दूसरी ओर प्रियंका चाहर चौधरी ने कायरा अनु को चुना ताकि, वे अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर सकें.
इस पूरे टास्क के दौरान एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिला जब गौतम गुलाटी ने चौंकाने वाला फैसला लिया. प्रियंका और गौतम के बीच पहले से एक अच्छा तालमेल और गठबंधन माना जा रहा था, लेकिन गौतम ने अचानक प्रियंका के खेल को बिगाड़ने की कोशिश की. इस अनएक्सपेक्टेड धोखे से प्रियंका पूरी तरह हैरान रह गईं और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. खेल में मिले इस झटके के बाद उन्होंने तुरंत गौतम के इस कदम पर सवाल उठाए. इस घटना ने घर के अंदर उनके भरोसे और रिश्ते पर नया और गहरा संकट खड़ा कर दिया है.
गौतम की ओर से की गई चालबाजियों के बावजूद मुकाबले का पहला राउंड बेहद दिलचस्प रहा. तेज प्रताप यादव की पसंद काजल राघवानी ने शानदार खेल दिखाते हुए पहला राउंड अपने नाम कर लिया. इस बड़ी जीत ने तेज प्रताप को खेल में बहुत मजबूत सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया. इस जीत के साथ उन्हें एक खास ताकत मिल गई, जिससे वे अपने किसी भी बड़े विरोधी दावेदार को अल्टीमेट रूलर की रेस से बाहर कर सकते हैं. इस फैसले ने दूसरे सभी दावेदारों की धड़कनें पूरी तरह से बढ़ा दी हैं. पेंटहाउस के साथ-साथ बेसमेंट में भी जमकर विवाद देखने को मिला.
वहां वर्कर्स के बीच पैसों के वैल्यूएशन को लेकर नया खेल शुरू हुआ. इसमें गौतम गुलाटी तीन लाख रुपये की कीमत के साथ सबसे महंगे कंटेस्टेंट आंके गए. वहीं, दूसरी ओर काजल राघवानी को पचहत्तर हजार रुपये के साथ सबसे कम कीमत मिली. बार-बार खुद को सबसे कमजोर खिलाड़ी कहे जाने पर काजल बुरी तरह भड़क गईं और बेसमेंट में तीखी बहस छिड़ गई. बानीजय एशिया के बैनर तले बना और वीरेंद्र सहवाग के होस्ट किया जा रहा ये शो प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर दिखाया जा रहा है. अब देखना आने वाले दिनों में क्या होता है.