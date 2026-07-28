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‘लॉक अप 2’ में वापसी करते ही बढ़ा योगेश रावत का घमंड, रितेश देशमुख ने निकाली सारी हेकड़ी; दिखाया शो से बाहर का रास्ता

Riteish Deshmukh Slams Yogesh Rawat: ‘लॉक अप 2’ में दोबारा एंट्री करते ही योगेश रावत ने शो की टीआरपी को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कही थीं. उनकी इस ओवरस्मार्टनेस से भड़के होस्ट रितेश देशमुख ने तुरंत एक्शन लेते हुए योगेश को सीधे शो से बाहर (टर्मिनेट) का रास्ता दिखा दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 28, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:13 AM IST
‘लॉक अप 2’ में वापसी करते ही बढ़ा योगेश रावत का घमंड, रितेश देशमुख ने निकाली सारी हेकड़ी; दिखाया शो से बाहर का रास्ता
Image Credit: Riteish Deshmukh Slams Yogesh Rawat

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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