/‘लॉक अप 2’ में वापसी करते ही बढ़ा योगेश रावत का घमंड, रितेश देशमुख ने निकाली सारी हेकड़ी; दिखाया शो से बाहर का रास्ता

ओटीटी प्लेटफॉर्म के सबसे फेमस रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ शो में धीरज धूपर को टास्क में हराकर योगेश रावत ने दोबारा एंट्री ली थी. जेल के अंदर आते ही उन्होंने अपनी शेखी बघारना शुरू कर दिया. योगेश ने आकांक्षा चौधरी, राम कपूर, आकांक्षा चमोला और पामेला से कहा कि उनके जाने के बाद शो की टीआरपी गिर गई थी. उन्होंने दावा किया कि मेकर्स को मजबूरन उन्हें वापस बुलाना पड़ा. हालांकि, योगेश की ये बात होस्ट रितेश देशमुख ने बाहर से सुन ली. इसके बाद रितेश का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत क्लास लगा दी.
रितेश देशमुख ने योगेश रावत की इस हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने योगेश से सीधे पूछा, ‘‘नो योगेश नो लॉक अप’ कहने का क्या मतलब है?’, रितेश ने साफ किया कि शो किसी एक इंसान के दम पर नहीं चलता. उन्होंने योगेश को उनके शब्द याद दिलाते हुए कहा, ‘शो से बाहर होने का फैसला उनका अपना नहीं, बल्कि एक टास्क का नतीजा था’. रितेश देशमुख ने योगेश रावत को आईना दिखाते हुए कहा कि वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें, क्योंकि मेकर्स या नेटफ्लिक्स को अपनी बात साबित करने के लिए उनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है.
जब योगेश ने अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश की, तो रितेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने सीधे-सीधे योगेश को समझाते हुए कहा कि जब भी वे मेकर्स की बुराई करते हैं, तो उसमें फराह खान, खुद रितेश और पूरा नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म लपेटे में आ जाता है. रितेश ने योगेश को आईना दिखाते हुए साफ कहा कि ये शो उनके बिना भी बहुत आराम से चल सकता है. उन्हें योगेश के इस घमंड की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बात यहीं खत्म नहीं हुई. रितेश ने सख्त फैसला लेते हुए योगेश को उसी वक्त शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया.
चलते-चलते उन्होंने योगेश को नसीहत भी दी कि ‘अपनी जुबान पर काबू रखना और अपनी बात की जिम्मेदारी लेना सीखो’. ये पहली बार नहीं था जब योगेश रावत ने होस्ट से बहस की हो. इससे ठीक पिछले एपिसोड में भी योगेश और रितेश के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. उस वक्त जब योगेश ने कुछ अजीब दलीलें देने की कोशिश की, तो रितेश ने उन्हें सीधे चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके सामने ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है. योगेश का ये लगातार गुस्सैल और घमंडी रवैया आखिर में उन्हीं का दुश्मन बन गया और वे शो से बाहर हो गए.
फराह खान और रितेश देशमुख का नया रियलिटी शो लोगों का दिल जीत रहा है. शो में राम कपूर, श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी और आकांक्षा चौधरी जैसे सितारे अपना जलवा बिखेर रहे हैं. हाल ही में हर्षाद चोपड़ा और योगेश रावत ने टास्क जीतकर शो में शानदार वापसी की है. नेटफ्लिक्स पर आ रहा ये शो अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है. अगले दो हफ्तों में इसका धमाकेदार फिनाले होने वाला है. शो का विजेता अपने साथ 1 करोड़ रुपये की मोटी रकम घर ले जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये ट्रॉफी किसके नाम होती है.
सोशल मीडिया पर इस शो को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इंटरनेट पर अब तक इस शो पर 30 लाख से भी ज्यादा बार बातचीत हो चुकी है और इसे 2.5 अरब से ज्यादा बार देखा जा चुका है. दिन बीतने के साथ-साथ ‘बिग बॉस’ के घर में ड्रामा और भी बढ़ता जा रहा है. हाल ही में रितेश देशमुख ने जो सख्त रवैया अपनाया है, उसने बाकी सभी घरवालों को एक साफ मैसेज दे दिया है. शो में अब ज्यादा चालाकी दिखाना या होस्ट का अनादर करना बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा. अब देखना ये है कि आगे क्या होता है.