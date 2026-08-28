/‘रीबर्थ’ लेकर लौटा Roadies, रणविजय सिंघा की होगा धमाकेदार वापसी; ऑडिशन डेट्स और नए ट्विस्ट ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

देश के सबसे पुराने और फेमस एडवेंचर रियलिटी शो ‘रोडीज’ का नया सीजन अब पूरी तरह तैयार है. पिछले कई सालों से यंगस्टर्स के बीच जोश और रोमांच भरने वाला ये शो अपने 21वें सीजन ‘रोडीज रीबर्थ’ के साथ लौट रहा है. एमटीवी और जियोहॉटस्टार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जैसे ही इसका नया लोगो सामने आया, फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मच गई. इस लोगो में फीनिक्स बर्ड नजर आ रहा है, जो राख से दोबारा जी उठने और एक नई शुरुआत का सिंबल माना जाता है. इस बार शो पहले से कई ज्यादा डिफिकल्ट, इंडिक्टेबल और न्यू एटीट्यूड वाला होगा.
‘रोडीज’ के इस नए सफर की सबसे बड़ी और खास बात है इसके असली चेहरे यानी रणविजय सिंघा की वापसी. रणविजय का ‘रोडीज’ से काफी पुराना रिश्ता रहा है. वे इस शो के सिर्फ होस्ट नहीं, बल्कि स्पिरिट हैं. कई सीजन्स में मेंटॉर और होस्ट की भूमिका निभा चुके रणविजय को लोग हमेशा से शो का सबसे मजबूत स्तंभ मानते रहे हैं. उनके बिना ‘रोडीज’ हमेशा अधूरा सा लगता था. ऐसे में जैसे ही उनकी वापसी की खबर पक्की हुई, पुराने और नए सभी फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. रणविजय की मौजूदगी से शो में फिर से वही पुराना जुनून लौटने की पूरी उम्मीद है.
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया गया है, जिसने फैंस के दिमाग की बत्ती जला दी. इस वीडियो में कैमरा सीधे रणविजय सिंघा के चेहरे पर जाता है और उनके चश्मे के शीशे में तीन लाल और तीन पीले रंग के हेलमेट दिखाई देते हैं. इस क्लिप के सामने आते ही सोशल मीडिया पर अलग-अलग कयास लगने शुरू हो गए हैं. लोग सोच रहे हैं कि क्या इस बार दो बड़ी टीमें आमने-सामने होंगी या फिर गैंग लीडर्स के बीच कोई नया मुकाबला देखने को मिलेगा? शो के मेकर्स ने इस छोटे से टीजर से पूरे खेल को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है.
नए सीजन को लेकर बात करते हुए रणविजय सिंघा ने कहा, ‘‘रोडीज’ मेरे लिए सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, ये एक सच्चा जज्बात है. इतने साल बीत जाने के बाद भी हर नए रोडी की आंखों में वही भूख, वही हिम्मत और वही सपने दिखाई देते हैं. ‘रोडीज रीबर्थ’ उसी पुराने जज्बे को एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश करने वाला है. यहां आपको अपनी सारी हदें पार करनी होंगी और मुश्किलों के आगे कभी झुकना नहीं होगा’. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को इस कठिन परीक्षा से गुजरते देखने और शो के अनएक्सपेक्टेड टर्न्स का सामना करते देखने के लिए वे खुद काफी एक्साइटेड हैं.
अगर आप भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अपनी तैयारी तेज करने का सही समय आ गया है. मेकर्स ने साफ कर दिया है कि इस सितंबर महीने में देश के चार बड़े शहरों में ऑडिशन राउंड्स किए जाएंगे. दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और पुणे में हजारों युवा अपनी किस्मत और हिम्मत आजमाने पहुंचेंगे. इन सभी शहरों में ऑडिशन की सही तारीखों का एलान बहुत जल्द आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर किया जाएगा. हर साल की तरह इस बार भी ऑडिशन वेन्यू पर युवाओं की भारी भीड़ और कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है.
रोडीज का इतिहास गवाह रहा है कि इस मंच ने कई युवाओं को रातों-रात स्टार बनाया है और उनकी पूरी जिंदगी बदल दी है. इस बार का सीजन 'रीबर्थ' नाम से ही साफ कर देता है कि मुकाबला पहले से कई गुना ज्यादा सख्त और अलग होने वाला है. शो में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स को न सिर्फ फिजिकली, बल्कि मेंटली भी बेहद मजबूत होना पड़ेगा. हर टास्क में नई चुनौतियां और अचानक आने वाले ट्विस्ट कंटेस्टेंट्स के धैर्य की असली परीक्षा लेंगे. अब देखना ये होगा कि इस बार कौन सा नौजवान अपने दम पर इस ताज को अपने नाम कर पाता है.