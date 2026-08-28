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‘रीबर्थ’ लेकर लौटा Roadies, रणविजय सिंघा की होगा धमाकेदार वापसी; ऑडिशन डेट्स और नए ट्विस्ट ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

Roadies Rebirth Season 21: देश का सबसे फेमस एडवेंचर रियलिटी शो ‘रोडीज’ अपने 21वें सीजन के साथ एक नए अवतार में लौट रहा है. इस बार शो में रणविजय सिंघा की वापसी और नए लोगो के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है. चार बड़े शहरों में होने वाले ऑडिशन और सोशल मीडिया पर दिखे मिस्टीरियस इशारों ने सबका ध्यान खींच लिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 28, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:41 AM IST
‘रीबर्थ’ लेकर लौटा Roadies, रणविजय सिंघा की होगा धमाकेदार वापसी; ऑडिशन डेट्स और नए ट्विस्ट ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Image Credit: ‘रोडीज रीबर्थ’ से रणविजय सिंघा का होगा धमाकेदार कमबैक (AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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