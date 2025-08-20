'मुझे अपनी जगह पता है...'क्या हिना खान के स्टारडम का इस्तेमाल कर रहे रॉकी जायसवाल? दिया ये करारा जवाब

Rocky Jaiswal on Hina Khan: टीवी स्टार हिना खान और रॉकी जायसवाल की शादी सबके लिए एक बड़ा सरप्राइज थी.इन दोनों ने अचानक शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की और फैंस को गुड न्यूज दी. इस नए सफर की शुरुआत के बाद ये दोनों रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं. जिसमें दोनों की केमिस्ट्री के काफी पसंद किया जा रहा है. ऐसे में रॉकी की हिना संग शादी को लेकर कई सवाल भी उठे. इन सभी सवालों का जवाब देते हुए रॉकी ने ऐसी बात कह दी कि वो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

नहीं पसंद है ग्लैमर

रॉकी ने पिंकविला से बात करते हुए कहा- 'मुझे नहीं लगता कि हमने कभी इस तरफ लोगों का ध्यान ले जाने की कोशिश की. मैं जानता हूं कि वो सेलिब्रिटी हैं. वो स्टार हैं. मुझे अपनी पोजीशन पता है और अपनी जगह भी. मैं हिना की पीठ पर चढ़कर कुछ बनना नहीं चाहता. बस ये नहीं चाहता. मैं कुछ बनना चाहता हूं लेकिन अपने बल पर. मैं ऐसा शख्स हूं जो ग्लैमर ज्यादा पसंद नहीं करता या फिर अटेंशन.'

मैं पहचान का भूखा नहीं हूं

इसके साथ ही रॉकी ने कहा कि 'वो जो भी करते हैं उसके पीछे क्रिएटिव सटिसफेक्शन होता है. मेरा चुनाव पर्सनल ग्रोथ पर बेस्ड होता है और नई चीजें करना का. ना कि मैं पहचान का भूखा हूं.'

क्या 'खतरों के खिलाड़ी' करेंगे रॉकी जायसवाल?

जब रॉकी से पूछा गया कि क्या वो 'बिग बॉस' और 'खतरों के खिलाड़ी' में हिस्सा लेंगे. इसका जवाब देते हुए कहा- 'मैं बहुत एडवेंचरस पर्सन हूं. हिना और मैंने स्काईडाइविंग से लेकर स्कूबा डाइविंग तक साथ किया है. तो अगर मुझे खतरों के खिलाड़ी ऑफर होता है तो मैं जरूर करूंगा. लेकिन मेरे जाने के पीछे का मकसद फेम हासिल करना नहीं होगा. इसकी वजह नए एक्सपीरियंस गेन करना होगा. मेरे फैसले इसी पर कैल्कुलेटेड होंगे.' आपको बता दें, रॉकी और हिना लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. जिसके बाद दोनों ने हाल ही में शादी की.



