TRP के लिए हद पार? Khatron Ke Khiladi 15 में गर्म वैक्स स्टंट देख भड़का इंटरनेट, बोले- 'इंसानी तकलीफ का तमाशा'

बॉलीवुड निर्देशक रोहिट शेट्टी के पॉपुलर शो 'खतरों के खिलाड़ी' का इस समय 15वां सीजन चल रहा है, जिसे ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था. लेकिन इसी बीच हाल ही के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को अपने हाथों पर गर्म वैक्स सहकर दर्द की परीक्षा दी, जिसके बाद लोगों को काफी गुस्सा आ गया. दरअसल टास्क के दौरान रूहानिका धवन दर्द से परेशान होकर इसे बीच में ही छोड़ गईं, जबकि हर्ष गुजराल ने ये टास्क जीत लिया. अब सोशल मीडिया पर लोग शो के मेकर्स से इस तरह के स्टंट की जरूरत और सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.
‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के इस एलिमिनेशन टास्क में रुबीना दिलैक, रूहानिका धवन, हर्ष गुजराल और विशाल आदित्य सिंह को शामिल किया गया था. इन कंटेस्टेंट्स को फियर फंदा मिला था और एलिमिनेशन से बचने के लिए उन्हें अपनी दर्द सहने की अपनी ताकत को साबित करना था.
शो के इस टास्क के दौरान सभी को करीब 10 मिनट तक अपने हाथों पर गर्म वैक्स जमा करके रखना था. समय बढ़ने के साथ हाथों पर वैक्स की परत मोटी होती गई और कंटेस्टेंट्स की परेशानी भी बढ़ती चली गई. गर्म वैक्स वाले इस स्टंट के दौरान रूहानिका धवन काफी परेशान नजर आईं. दर्द बढ़ने के बाद उन्होंने कहा, 'ये तो जानलेवा है. सर, मेरी तो जान ही निकल गई.' इसके बाद रूहानिका ने टास्क बीच में ही छोड़ दिया.
रुबीना दिलैक ने भी टास्क के दौरान बढ़ती जलन को लेकर अपनी परेशानी जाहिर की थी. उन्होंने बताया कि जलन काफी तेज हो रही है और इसे सहना मुश्किल होता जा रहा है. दर्द और बढ़ती जलन के बीच आखिरकार हर्ष गुजराल ने ये टास्क जीत लिया. उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले ज्यादा देर तक गर्म वैक्स का सामना किया और एलिमिनेशन टास्क में खुद को बचाने में कामयाब रहे.
इस टास्क को जीतने के बाद भी सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा में हर्ष की जीत से ज्यादा इस स्टंट को लेकर बात हो रही है. इस स्टंट के सामने आने के बाद कई ऑडियंस ने ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के मेकर्स की जमकर ट्रोलिंग की. लोगों का कहना है कि शो में थ्रिलर और डर होना समझ में आता है, लेकिन कंटेस्टेंट्स को जानबूझकर फिजिकल दर्द सहने के लिए मजबूर करना एंटरटेनेमंट नहीं है.
एक यूजर ने कहा कि किसी को दर्द देना डर पर काबू पाने जैसा साहस नहीं है. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इस टास्क में एंटरटेनमेंट से ज्यादा परेशानी और तकलीफ नजर आ रही है. एक ऑडियंस ने तो इसे इंसानी तकलीफ का तमाशा तक बता दिया. लोगों का सवाल है कि आखिर टीआरपी के लिए कंटेस्टेंट्स को इतना दर्द देने वाले टास्क क्यों डिजाइन किए जा रहे हैं.
गर्म वैक्स वाला टास्क इसलिए भी सुर्खियों में ज्यादा बना हुआ है क्योंकि पिछले हफ्ते भी ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के एक स्टंट को लेकर विवाद हुआ था. ‘पेन ऑक्शन’ स्टंट के दौरान कंटेस्टेंट्स को रबर की गोलियां लगी थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शो की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे. एक एक्स यूजर ने नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया था कि टीआरपी के लिए कंटेस्टेंट्स की जान को जोखिम में क्यों डाला जा रहा है.
‘खतरों के खिलाड़ी’ की पहचान ही खतरनाक और रोमांचक स्टंट से है. ऐसे में डर और जोखिम शो के फॉर्मेट का हिस्सा हैं. लेकिन लगातार ऐसे टास्क सामने आने के बाद लोगों के बीच ये बहस तेज हो गई है कि स्टंट में रोमांच और शारीरिक दर्द के बीच सीमा कहां तय होनी चाहिए. फिलहाल, गर्म वैक्स वाले टास्क को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है. ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होता है और JioHotstar पर स्ट्रीम किया जाता है. शो के नए एपिसोड शनिवार और रविवार रात 9 बजे देखे जा सकते हैं.