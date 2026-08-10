TRP के लिए हद पार? Khatron Ke Khiladi 15 में गर्म वैक्स स्टंट देख भड़का इंटरनेट, बोले- 'इंसानी तकलीफ का तमाशा'

बॉलीवुड निर्देशक रोहिट शेट्टी के पॉपुलर शो 'खतरों के खिलाड़ी' का इस समय 15वां सीजन चल रहा है, जिसे ऑडियंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था. लेकिन इसी बीच हाल ही के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को अपने हाथों पर गर्म वैक्स सहकर दर्द की परीक्षा दी, जिसके बाद लोगों को काफी गुस्सा आ गया. दरअसल टास्क के दौरान रूहानिका धवन दर्द से परेशान होकर इसे बीच में ही छोड़ गईं, जबकि हर्ष गुजराल ने ये टास्क जीत लिया. अब सोशल मीडिया पर लोग शो के मेकर्स से इस तरह के स्टंट की जरूरत और सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं.