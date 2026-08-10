Add Zee Business As A Preferred Source
App

TRP के लिए हद पार? Khatron Ke Khiladi 15 में गर्म वैक्स स्टंट देख भड़का इंटरनेट, बोले- 'इंसानी तकलीफ का तमाशा'

Khatron Ke Khiladi 15 : रोहिट शेट्टी के पॉपुलर शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में खतरनाक स्टंट का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बार एक टास्क ने ऑडियंस के बीच काफी नाराजगी पैदा कर दी है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 10, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:33 PM IST
TRP के लिए हद पार? Khatron Ke Khiladi 15 में गर्म वैक्स स्टंट देख भड़का इंटरनेट, बोले- 'इंसानी तकलीफ का तमाशा'

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विराट-पुजारा और कौन? गॉल में केवल 4 भारतीय ठोक पाए शतक, एक के नाम डबल सेंचुरी
2
3
4
5