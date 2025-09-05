हिमाचल प्रदेश आपदा में फंसा रुबीना दिलैक का परिवार, एक्ट्रेस ने जताई चिंता, बोलीं- ‘खुद को बेबस महसूस...’

Rubina Dilaik Family Trapped in HP Disaster: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बाढ़ ने हालात बहुत बिगाड़ दिए हैं. कई जगहों पर सड़कें बह गईं, पेड़ गिर गए और बिजली के तार टूटने से अंधेरा छा गया. नेटवर्क सेवाएं भी बंद हो गईं. इन सबके बीच मशहूर टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाई. उन्होंने कहा कि ये हालात देखकर इंसान खुद को कितना बेबस महसूस करता है.

रुबीना ने वीडियो में बताया कि उनसे लगातार लोग पूछ रहे हैं कि वो हिमाचल की स्थिति पर चुप क्यों हैं? उन्होंने बताया कि वहां बारिश और भूस्खलन ने भारी नुकसान किया है. सड़कें टूट चुकी हैं, जगह-जगह पेड़ गिर गए हैं और बिजली का हाल भी बहुत खराब है. रुबीना ने साफ कहा कि उनके पास शब्द नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते. उन्होंने इसे बेहद मुश्किल समय बताया. एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उनके परिवार के घर में पिछले तीन दिनों से बिजली और नेटवर्क पूरी तरह बंद हैं.

हिमाचल प्रदेश आपदा में फंसा परिवार

शिमला में उनके माता-पिता, दादी और उनकी जुड़वां बेटियां रहती हैं. परिवार सुरक्षित है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. रुबीना ने कहा कि इस समय हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं और घर बैठे-बैठे चिंता ही कर सकते हैं. उन्होंने इसे मन को बहुत परेशान करने वाला एक्सपीरियंस बताया. रुबीना ने आगे बताया कि वो और उनके पति अभिनव शुक्ला पिछले दो हफ्तों से हिमाचल जाने के लिए अपनी फ्लाइट शेड्यूल कर रहे हैं. लेकिन भूस्खलन और बाढ़ की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है.

19 साल पुरानी वो सबसे बड़ी हिट, बजट से 3.50 गुना ज्यादा की थी कमाई, मेकर्स को लगा था हो जाएगी फ्लॉप, स्टारकास्ट से वापस मांग लिए थे पैसे

खुद भी 3 दिन तक फंसी रहीं एक्ट्रेस

उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन पहले जब वे हिमाचल गई थीं तो तीन दिन तक भूस्खलन में फंसी रही थीं. इस वजह से वे हालात की गंभीरता को अच्छी तरह समझ पा रही हैं. उन्होंने अपने वीडियो में ये भी कहा कि इस मुश्किल वक्त में सबको मिलकर एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए. अगर जरूरत पड़ी तो वो सोशल मीडिया के जरिए फंड जुटाने का भी पूरा कोशिश करेंगी. अपने कैप्शन में उन्होंने लिखा कि वे हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के परिवारों के साथ खड़ी हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए दुआ कर रही हैं.

फैंस से प्रार्थना करने की अपील

उन्होंने सभी से धैर्य और हिम्मत बनाए रखने की अपील की. बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कई सेलेब्रिटी सामने आ रहे हैं. हाल ही में एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस हिमांशी खुराना भी पंजाब के गांवों में जाकर लोगों की मदद कर चुके हैं. सोनू सूद ने राहत सामग्री भेजने की जानकारी वीडियो के जरिए दी थी. रुबीना का ये कदम भी लोगों में जागरूकता और एकजुटता का संदेश दे रहा है. ऐसे समय में सभी को मिलकर एक-दूसरे का सहारा बनना ही इंसानियत है.