Rubina Dilaik Photo: झलक दिखला जा के खातिर रुबीना दिलैक ने किया अपना हाल बेहाल! तस्वीर देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Rubina Dilaik Jhalak Dikhla Jaa: झलक दिखला जा सीजन 10 में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से हर किसी को लुभा रही हैं. दर्शकों का दिल जीतने के लिए रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik Dance) जी-जान से मेहनत कर रही हैं. वह हर दिन बेहतर से भी बेहतर करने की कोशिशों में लगी रहती हैं. इन कोशिशों में उन्हें हर दिन मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, अक्सर वह डांस प्रैक्टिस के दौरान घायल भी हो जाती हैं. हाल ही में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik Twitter) ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके पैर में चोट लगी है.

एक बार फिर घायल हुईं रुबीना दिलैक

झलक दिखला जा के लिए डांस प्रैक्टिस के दौरान रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik Injury) एक बार फिर से चोटिल हो गई हैं. इससे पहले भी दो बार रुबीना को चोट लग चुकी है. सबसे पहले उन्हें गर्दन में फिर उनके पैर की एक उंगली में और अब अंगूठे में चोट आई है. रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik Photos) की चोट की तस्वीर देखने के बाद से उनके फैंस परेशान हो गए हैं.

MAMA says its all gonna be WORTH IT pic.twitter.com/h2IMKpKLZ9

