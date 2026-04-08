Zareen Khan Mother Passes Away: बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान के लिए 8 अप्रैल का दिन बेहद दुख भरा रहा. उनकी मां परवीन खान का निधन हो गया है, जिससे परिवार पूरी तरह सदमे में है. परिवार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें बताया गया, ‘बुधवार सुबह 10 बजे उनको सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा’. इस खबर के सामने आते ही फैंस भी इमोशनल हो गए हैं और सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के लिए सहानुभूति जाहिर कर रहे हैं.

बताया जा रहा है कि परवीन खान काफी समय से उम्र से जुड़ी बीमारियों से परेशान थीं. अक्टूबर 2025 में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. उस समय जरीन खान ने खुद सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जानकारी दी थी और मां के लिए दुआ करने को कहा था. अस्पताल से लौटने के बाद कुछ समय के लिए उनकी हालत ठीक रही, लेकिन बाद में फिर से तबीयत बिगड़ने लगी और 2026 में उन्हें दोबारा अस्पताल में एडमिट करना पड़ा.

अपनी मां के बेहद करीब थीं जरीन खान

जरीन खान अपनी मां के बेहद करीब थीं और अक्सर उनके बारे में खुलकर बात करती थीं. उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था, ‘मेरी मां ही मेरा सबसे बड़ा सहारा हैं’. मां के बीमार होने के दौरान भी वो हर पल उनके साथ खड़ी रहीं. ऐसे में अब मां का अचानक दुनिया से चले जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका है. इस मुश्किल समय में जरीन ने अभी तक मीडिया के सामने आकर कोई बयान नहीं दिया है. परिवार और करीबी लोगों का कहना है कि जरीन खान इस वक्त पूरी तरह टूट चुकी हैं. मां के निधन से कुछ घंटे पहले उनकी पालतू बिल्ली का भी निधन हो गया था.

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उनकी मां ही थी उनकी सबसे बड़ी ताकत

वो अपनी मां के साथ हर छोटी-बड़ी बात शेयर करती थीं और दोनों के बीच गहरा रिश्ता था. सोशल मीडिया पर भी जरीन अक्सर अपनी मां के साथ तस्वीरें पोस्ट करती थीं, जो उनके खास बॉन्ड को दिखाती थीं. जब-जब उनकी मां अस्पताल में भर्ती होती थीं, जरीन हमेशा यही सोचकर परेशान रहती थीं कि वो ठीक होकर घर लौट आएंगी. अब उनका वही डर सच हो गया है और मां को खोने का दर्द उनके लिए बेहद भारी साबित हो रहा है. 38 साल की जरीन ने अभी तक शादी नहीं की है और उनकी मां ही सबसे बड़ी ताकत थीं.

जरीन खान का करियर

ऐसे में इस नुकसान ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया है. फैंस भी लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. अगर जरीन के करियर की बात करें तो उनका उन्होंने साल 2010 में सलमान खान की फिल्म ‘वीर’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने ‘हेट स्टोरी 3’, ‘अक्सर 2’ और ‘1921’ जैसी फिल्मों में काम किया. जरीन ने हिंदी के अलावा पंजाबी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है. उनकी ग्लैमरस इमेज और बोल्ड किरदारों ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई.