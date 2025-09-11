TRP Report में भारी उलटफेर! 'अनुपमा' और 'तारक मेहता..' कड़ी टक्कर, सलमान का नहीं चला जादू, 'बिग बॉस' टॉप 10 से बाहर, देखें लिस्ट
Hindi Newsटीवी

TRP Report में भारी उलटफेर! 'अनुपमा' और 'तारक मेहता..' कड़ी टक्कर, सलमान का नहीं चला जादू, 'बिग बॉस' टॉप 10 से बाहर, देखें लिस्ट

TRP Report: टीवी के शौकीन लोगों के लिए सीरियल्स की इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है. इस हफ्ते टीआरपी में 'अनुपमा' और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल में कड़ी टक्कर देखने को मिली. चलिए आपको बताते हैं इस हफ्ते कौन पास हुआ और कौन रेस से बाहर निकल गया.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 11, 2025, 03:39 PM IST
टीआरपी रिपोर्ट
टीआरपी रिपोर्ट

टीवी शोज की दुनिया में इस हफ्ते किस शो ने बाजी मारी और कौन रेस से बाहर हो गया, इसका खुलासा हो गया है. बार्क की 35वें हफ्ते की टीआरपी रेटिंग लिस्ट सामने आ गई है. इस हफ्ते भी रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' ने बाजी मार ली है और इसी के साथ शो नंबर 1 पर बना हुआ है. अनुपमा कई हफ्तों से टॉप पर काबिज है. इस हफ्ते शो को 2.2 रेटिंग मिली है.  

'तारक मेहता' का जलवा बरकरार 
वहीं दूसरे नंबर सबका पसंदीदा शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' 2.0 रेटिंग के साथ बना हुआ है. इस शो की टीआरपी पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ी है. इस शो ने दूसरे नंबर पर एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को रिप्लेस कर दिया है. टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर राजन शाही का सुपरहिट शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' 1.9 रेटिंग के साथ बना हुआ है. स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की बात करें तो ये शो चौथे नंबर पर पहुंच गया है. इस हफ्ते शो को 1.8 रेटिंग मिली है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पांचवें नंबर पर पहुंचा ये शो 

'बिग बॉस 19' और KBC 17 का हाल बुरा 
वहीं सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' टॉप 10 की लिस्ट में बाहर हो गया है. बिग बॉस 19 रियलिटी शो को इस हफ्ते 1.2 रेटिंग के साथ 12वें स्थान पर देखा गया है. इसी तरह अमिताभ बच्चन के फेमस रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन 17 की भी हालत बुरी है. इस शो को 0.7 रेटिंग मिली है. 

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

AnupamaBigg Boss 19Tarak Mehta ka oaltah chashmahSalman Khan

