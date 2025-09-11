TRP Report में भारी उलटफेर! 'अनुपमा' और 'तारक मेहता..' कड़ी टक्कर, सलमान का नहीं चला जादू, 'बिग बॉस' टॉप 10 से बाहर, देखें लिस्ट

टीवी शोज की दुनिया में इस हफ्ते किस शो ने बाजी मारी और कौन रेस से बाहर हो गया, इसका खुलासा हो गया है. बार्क की 35वें हफ्ते की टीआरपी रेटिंग लिस्ट सामने आ गई है. इस हफ्ते भी रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' ने बाजी मार ली है और इसी के साथ शो नंबर 1 पर बना हुआ है. अनुपमा कई हफ्तों से टॉप पर काबिज है. इस हफ्ते शो को 2.2 रेटिंग मिली है.

'तारक मेहता' का जलवा बरकरार

वहीं दूसरे नंबर सबका पसंदीदा शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' 2.0 रेटिंग के साथ बना हुआ है. इस शो की टीआरपी पिछले हफ्ते के मुकाबले बढ़ी है. इस शो ने दूसरे नंबर पर एकता कपूर के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' को रिप्लेस कर दिया है. टीआरपी लिस्ट में तीसरे नंबर पर राजन शाही का सुपरहिट शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' 1.9 रेटिंग के साथ बना हुआ है. स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की बात करें तो ये शो चौथे नंबर पर पहुंच गया है. इस हफ्ते शो को 1.8 रेटिंग मिली है.

पांचवें नंबर पर पहुंचा ये शो

Add Zee News as a Preferred Source

'बिग बॉस 19' और KBC 17 का हाल बुरा

वहीं सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' टॉप 10 की लिस्ट में बाहर हो गया है. बिग बॉस 19 रियलिटी शो को इस हफ्ते 1.2 रेटिंग के साथ 12वें स्थान पर देखा गया है. इसी तरह अमिताभ बच्चन के फेमस रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन 17 की भी हालत बुरी है. इस शो को 0.7 रेटिंग मिली है.